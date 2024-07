Kalenderwoche 28 am KMU-Anleihemarkt - die Noratis AG strebt eine dreijährige Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TV6) bis zum 31. Dezember 2028 an. Die Anleihe hat ein Volumen von 30 Mio. Euro und wird jährlich mit 5,50% p.a. verzinst. Nach Einschätzung des Noratis-Vorstands sei eine planmäßige Rückführung der Anleihe 2020/25 zum 11. November 2025 aufgrund des schwierigen Immobilienmarkts derzeit gefährdet. Um die Zustimmung für die Prolongation der Noratis-Anleihe 2020/25 zu erhalten und einen gemeinsamen Gläubigervertreter zu wählen, lädt das Unternehmen seine Anleihegläubiger zu einer Anleihegläubigerversammlung (AGV) am 10. September 2024 nach Eschborn ein. Zudem hat die Noratis AG unter der Woche Marktgerüchte bestätigt, wonach die Großaktionärin Merz Real Estate GmbH & Co. KG erwägt, die Mehrheit an der Gesellschaft abzugeben.

Seit Mitte Juni 2024 heißt die ehemalige Media and Games Invest SE (MGI) nun Verve Group SE. In den vergangenen Tagen hat das Unternehmen eine laufende Anleihe (ISIN: SE0018042277) um 65 Mio. Euro bei institutionellen Investoren aufgestockt. "Die erfolgreiche Platzierung der Anleihen zu einem Kurs von 102,50 % des Nennwerts aufgrund der starken Nachfrage institutioneller Anleger spiegelt die hervorragende finanzielle ...

