Der Tesla der Lebensmittelindustrie: Wie CULT Food die Revolution der zellulären Landwirtschaft anführt

Anzeige / Werbung

Nun ist der perfekte Zeitpunkt, um lukrative Investitionsmöglichkeiten zu entdecken und vom zu erwartenden Wachstum zu profitieren! Investoren bezeichnen Cult Food Sciences als den "Tesla der Lebensmittelindustrie".

Willkommen zurück, liebe Leser!

Der Juli hat sich für unser Publikum als solider Monat erwiesen, denn wir haben Gewinne von +58% erzielt, vor allem bei Personen, die unseren Aktienpicks vom letzten Monat gefolgt sind. Der S&P 500 ist im letzten Monat um 3,91% gestiegen, während der DAX im letzten Monat nur 0,74% zugelegt hat. In den gleichen Zeiträumen haben wir den DAX und den S&P 500 um 2.500% übertroffen.

Die Märkte hatten einen bullischen Juli, und Anleger, die von den neuen Gewinnen profitieren wollen, sollten unserer Roadmap zum Erfolg glauben schenken.

Das heute vorgestellte Unternehmen ist Teil einer mehrteiligen Serie über Cult Food Sciences (ISIN: CA2302663067 WKN: A3ETCX SYM: LN00), das im letzten Monat um +30% und in den letzten 3 Monaten um +831% zugelegt hat. Wir stellen es unseren Leserinnen und Lesern jetzt als das einzige Unternehmen vor, das sich auf Fleisch aus dem Labor konzentriert und exponentielle Gewinne in Aussicht stellt.

Ähnlich wie Tesla die Automobilindustrie mit Elektrofahrzeugen revolutioniert hat, will CULT Food Science den globalen Lebensmittelsektor durch die Herstellung von im Labor gezüchtetem Fleisch verändern. Als einziges börsennotiertes Unternehmen für im Labor gezüchtetes Fleisch in Kanada und eines von nur drei in Nordamerika steht CULT an der Spitze eines Megatrends, der von Visionären wie Bill Gates und Jeff Bezos unterstützt wird.

Da sich der weltweite Fleischbedarf bis 2050 voraussichtlich verdoppeln wird, kann die traditionelle Landwirtschaft dieses Wachstum nicht auffangen. Genauso wie Elektrofahrzeuge die Umweltprobleme im Transportwesen lösen, ist die zellulare Landwirtschaft von CULT eine Antwort auf die dringende Notwendigkeit einer nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion. Eine Investition in CULT ist wie ein früher Einstieg in Tesla. Das Unternehmen hat das Potenzial, eine ganze Branche umzugestalten und mit dem Wachstum des Marktes hohe Renditen zu erzielen.

Cult Foods (WKN: A3ETCX) ist führend in der zellularen Landwirtschaftstechnologie.

CULT Food Science (ISIN: CA2302663067 WKN: A3ETCX SYM: LN00) ist eine bahnbrechende Lebensmitteltechnologieplattform, die Pionierarbeit bei der Kommerzialisierung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie neu zu gestalten.

CULT Food Science (ISIN: CA2302663067 WKN: A3ETCX SYM: LN00) ist das einzige börsennotierte Unternehmen für laborgezüchtetes Fleisch in Kanada und eines von nur drei in Nordamerika.

Da sich der weltweite Fleischbedarf bis 2050 voraussichtlich verdoppeln wird und bereits ein Drittel der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche der Welt für die Landwirtschaft genutzt wird, ist klar, dass die zellulare Landwirtschaft eine entscheidende Technologie für die Ernährung der Weltbevölkerung darstellen wird.

CULT Food Science hat es sich zum Ziel gesetzt, in dieser bahnbrechenden Branche als Erster in den Markt einzutreten. Milliardäre wie Jeff Bezos, Bill Gates und Richard Branson setzen auf Fleisch aus dem Labor und investieren MILLIONEN in Unternehmen, die sich noch im Anfangsstadium befinden.







Cult Foods (WKN: A3ETCX) Pionierarbeit für die Zukunft des im Labor gezüchteten Fleisches

Ganz anders als der Trend zu pflanzlichem Fleisch ist Fleisch aus dem Labor ein aufstrebender Bereich der Lebensmitteltechnologie, der von Bill Gates, Jeff Bezos und sogar einigen der größten Fleischverpackungsunternehmen der Welt unterstützt wird.

Fleisch aus dem Labor ist identisch mit echtem Tierfleisch, wird aber in einer kontrollierten Umgebung und nicht in Massentierhaltung hergestellt. Dies ist ein sich anbahnender Megatrend.

Für diejenigen, die es noch nicht wissen: Kultiviertes Fleisch wird aus den Zellen von Nutztieren gezüchtet, ohne dass diese geschlachtet werden. Das hat das Potenzial, unsere Treibhausgasemissionen, das Pandemierisiko und das Leid, das wir den Tieren zufügen, drastisch zu reduzieren.

Bill Gates: Reiche Länder sollten vollständig auf synthetisches Rindfleisch umsteigen (MIT Tech Review)

Kultiviertes Fleisch wird bis 2030 eine weltweite 25-Milliarden-Dollar-Industrie sein (McKinsey)

JBS (größtes Fleischverarbeitungsunternehmen der Welt) bei der Errichtung einer Fabrik für im Labor erzeugtes Fleisch

Wer investiert in Fleisch aus dem Labor? Staatsfonds, VCs, Regierungen

Bezos stellt 60 Millionen Dollar für N.C. zur Verfügung State und Imperial College für im Labor gezüchtete Proteine

CULT steht an der Spitze dieses revolutionären Sektors und konzentriert sich zunächst auf die Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch in Tiernahrung. Diese Strategie bietet ein kurzfristiges Ertragspotenzial und erhebliche Produktionskostenvorteile.





Cult Foods (WKN: A3ETCX) Vorzeigemarke - Noochies

Das Aushängeschild von CULT ist die Tiernahrungsmarke Noochies, an der CULT über seine Tochtergesellschaft Further Foods 90% Anteile hält.

Noochies ist das weltweit erste gefriergetrocknete, proteinreiche und nährstoffreiche Tierfutter, das ohne Massentierhaltung hergestellt wird. Noochies ist der neue Name der Verbrauchermarke "Because Animals", die Investoren wie Draper Associates (Tim Drapers VC-Fonds, KEEN Growth Capital und SOSV) hatte. Das Geld wurde genau auf diese Idee und dieses Produkt gesetzt.

Die Marke wird derzeit online direkt an Verbraucher vertrieben, ist in über 30 unabhängigen Geschäften in den USA erhältlich und hat aggressive Expansions- und Marketingpläne.