Anzeige / Werbung

PepsiCo Aktie: Gewinn überzeugt, Umsatzwachstum enttäuscht. Der Dividenden-Aristokrat im Fokus

PepsiCo, Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lebensmittel und Getränke mit Hauptsitz in Purchase, New York, USA und wurde bereits 1965 durch die Fusion von Pepsi-Cola und Frito-Lay gegründet. Es ist bekannt für seine breite Produktpalette, die unter anderem die beliebten Marken Pepsi-Cola, Mountain Dew, Lay's, Gatorade, Tropicana und Quaker umfasst. PepsiCo hat eine lange Geschichte und eine starke Präsenz auf dem globalen Markt.

PepsiCo ist an der NASDAQ-Börse unter dem Ticker-Symbol PEP gelistet. Die Aktie ist Teil des S&P 500 Index und gilt als eine der stabilen und attraktiven Anlagen im Konsumgütersektor. Über mehrere Jahre konnte eine beständige Wertsteigerung der Aktien verzeichnet werden. Mit einer klaren Wachstumsstrategie, einem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit sowie einer soliden finanziellen Performance könnte PepsiCo eine attraktive Anlageoption für Dein Portfolio sein - entsprechende Chartsignale zeigen wir wieder mit dem Freestoxx-Tool auf.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.