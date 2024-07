KI und Nasdaq 100 Momentum Aktien weiter im Aufwind! +303,1% und +44,59%

Anzeige / Werbung

Der Juli startete für Technologiewerte sehr stark und brachte die alten Favoriten wieder ins Blickfeld. So wurden in den beiden Momentum-Boxen auch wieder "alte Bekannte" wie Apple oder Crowdstrike aufgenommen, da die Aktien neues Momentum zeigten und im Kurs erneut stark anzogen. Auch wenn auf Monatssicht kein neuer Rekord in den Boxen zu verzeichnen ist, spricht die langfristige und disziplinierte Umsetzung des Konzeptes für diese Anlageform.

Im ersten Teil des Videos erörtern wir den Hintergrund der Aktienauswahl, welche als automatisiertes Investment auch den Weg in Ihr Portfolio finden können. Das Konzept hat einen historischen und wissenschaftlichen Hintergrund und geht auf einen Nobelpreisträger zurück.

In diesem Monatsupdate zeigen wir alle Ergebnisse dieser Aktienauswahl und jeweils 8 Werte innerhalb der Boxen. Einige Aktien sind Ihnen bestimmt schon bekannt, dennoch gibt es spannende Updates neben der Aktualisierung der charttechnischen Einschätzung.

Platzhirsch im KI-Umfeld und damit auch in der Nasdaq-Box vertreten, ist der Chipdesigner Nvidia. Zwischenzeitlich war dies das wertvollste Unternehmen der Wall Street und kommt nun an die 3 Billionen Dollar Marke an Marktkapitalisierung heran. Die Nachfrage bleibt hoch, wie auch die Firma TSMC als Fertigungsspezialist bestätigt und für sich selbst die Kosten anhebt.

