Nach Varta muss mit BayWa ein weiterer großer börsennotierter Name aus Süddeutschland in ein Sanierungsgutachten. Während bei Varta an einem solchen weiter gearbeitet wird, hat der hoch verschuldete Agrar-Konzern BayWa nun ein solches beauftragt. Hintergrund sei "eine angespannte Finanzierungslage", wie BayWa mitteilt. Der Konzern hatte das Jahr 2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...