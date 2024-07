DJ Morphosys kündigt Delisting vom Nasdaq Global Market an

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Morphosys AG will American Depositary Shares (ADSs) vom Nasdaq Global Market nehmen. Man werde bei der SEC das entsprechende Formular 25 am oder um den 25. Juli 2024 einreichen, wobei das Delisting der ADSs frühestens zehn Tage danach wirksam werde, teilte der Konzer mit. Dementsprechend geht Morphosys davon aus, dass der letzte Handelstag an der Nasdaq am oder um den 2. August 2024 sein wird.

Unterdessen treibt Novartis den Squeeze-Out bei Morphosys voran. Das Unternehmen bestätigte am Freitag, dass die restlichen Aktionäre mit 68,00 Euro je Anteilsschein abgefunden werden sollen, was dem Preis aus dem Übernahmeangebot entspricht, in dem Morphosys mit insgesamt 2,7 Milliarden Euro bewertet wurde. Novartis hält derzeit 91,04 Prozent an Morphosys. Die Hauptversammlung, auf der die Übertragung der Aktien beschlossen werden soll, soll am 27. August stattfinden.

July 13, 2024

