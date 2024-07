Kritische Betrachtung führt zu herabgesetzter Empfehlung

Trotz einer Senkung in der Empfehlung von "Neutral" zu "Verkaufen" durch Marktanalysten erfährt die Aktie von Tesla (TSLA) einen Wertanstieg. Diese Anpassung begründet sich durch eine schwierige Rechtfertigung der derzeitigen Bewertung aufgrund langfristiger Risiken in Bereichen wie KI, Robotik und autonomes Fahren, welche hohe Investitionen erfordern und deren Erträge ungewiss bleiben. Obwohl Tesla in andere Sektoren investiert und Fortschritte erzielt, wie die Vollautomatisierung (FSD) und das Energiegeschäft, bleibt die Bewertung des langfristigen Potenzials herausfordernd. Zusätzlich wird der hohe Risikofaktor der verschiedenen Unternehmungen des Unternehmens, wie etwa der Pläne für Robotaxis, als Grund für die niedrigere Einschätzung genannt.

Trotz der Bewertungsherabstufung [...]

