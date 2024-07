Suzano, der weltweit größte Zellstoffhersteller, meldet die Übernahme diverser Industrieanlagen von Pactiv Evergreen in den USA. Die Erwerbung erweitert den Betrieb des Unternehmens in Nordamerika und markiert seinen Eintritt in die Verbraucher- und Lebensmittelverpackungssegmente in der Region. Die Transaktion wird auf 110 Millionen US-Dollar beziffert und umfasst zwei Zellstoffwerke in Pine Bluff im US-Bundesstaat Arkansas bzw. in Waynesville im US-Bundesstaat North Carolina, wo Kartonagen für Flüssigkeitsverpackungen und Becher hergestellt werden.

Vorbehaltlich endgültiger aufsichtsbehördlicher Zustimmungen, die noch in diesem Jahr erwartet werden, erweitern diese Anlagen die Produktionskapazitäten von Suzano für integrierte Kartonagen um jährlich 420.000 Tonnen. Außer dieser Übernahme hat Suzano auch eine langfristige Liefervereinbarung mit Pactiv Evergreen getroffen, um Karton für Flüssigkeitsverpackungen für sein Verarbeitungsgeschäft bereitzustellen.

Suzano ist zurzeit der größte Lieferant von Hartholzzellstoff in Nordamerika und betreibt US-Niederlassungen in Fort Lauderdale (Florida) sowie einen Forschungs- und Innovationscampus in der Nähe von Vancouver (Kanada). Suzano ist bereits ein bedeutender Hersteller von Materialien für die Lebensmittel- und Getränkeverpackung in Lateinamerika. Es wird mit dem Team von Pactiv Evergreen zusammenarbeiten und dabei seine betrieblichen Fachkenntnisse und Erfahrung in der Kartonagenbranche nutzen, um die strukturelle Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der übernommenen Anlagen, die sich bereits in einer vergleichsweise guten Position auf der Kostenkurve der nordamerikanischen Verpackungsbranche befinden, weiter zu verbessern.

Fabio Almeida, Executive Vice President of Paper and Packaging bei Suzano, sagte dazu:

"Diese Übernahme steht im Einklang mit unserer Strategie. Wir treten als konkurrenzfähiger Hersteller von Kartonagen in den nordamerikanischen Markt ein und erwerben hochwertige Anlagen, die aus betrieblicher und logistischer Sicht strategisch gut platziert sind. Damit eröffnen sich uns neue Wachstumsmöglichkeiten."

"Als Unternehmen, das auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken kann, betrachten wir diese Transaktion als Investition in unsere Zukunft, und wir freuen uns darauf, langfristige und positive Beziehungen mit den Teams in Pine Bluff und Waynesville sowie mit den lokalen Gemeinschaften im Umfeld beider Anlagen aufzubauen.

Die übernommenen Anlagen kommen in den Genuss einer reichlichen Holzverfügbarkeit in der Region, niedriger Energiekosten und guter Anbindungen an Eisenbahnen, Häfen und Autobahnen.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt noch der Prüfung marktüblicher Bedingungen, darunter die Zustimmung einer ausländischen Kartellbehörde. Nach dem Eingang der Zustimmung erfolgt die Anlagenübernahme nach dem Abschluss, wobei der Kaufpreis markttypischen wirtschaftlichen und betrieblichen Anpassungen bei einer derartigen Transaktion unterliegt. Der vereinbarte Wert hat keine maßgeblichen Auswirkungen auf die finanzielle Hebelwirkung bzw. das Verschuldungsniveau von Suzano.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240712653271/de/

Contacts:

Hawthorn Advisors

suzano@hawthornadvisors.com