Microsoft zeigt beeindruckende Wachstumsdynamik, unterstützt durch eine stetige Expansion des eingesetzten Kapitals und erhöhte Kapitalrenditen. Besonders hervorzuheben ist die bemerkenswerte Steigerung der Kapitalrendite auf jährlich 29%, die deutlich über dem Durchschnitt der Software-Industrie liegt. Die erfolgreiche Reinvestition dieser Renditen deutet auf das Potenzial hin, dass Microsoft in Zukunft weiterhin wertsteigernd für Investoren sein könnte, was sich in einer beeindruckenden Gesamtrendite von 249% über die letzten fünf Jahre widerspiegelt. Diese Zahlen spiegeln die Fähigkeit des Unternehmens wider, Kapital mit zunehmend höheren Renditen anzulegen - ein klarer Hinweis auf die Qualitäten eines sogenannten Multi-Baggers.

Neue Surface-Geräte folgen dem Trend

Im technologischen Segment treibt Microsoft die Innovationskraft voran, wie die Einführung [...]

