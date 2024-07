Delta Air Lines konnte die Bären nicht verscheuchen. Die Zahlen der amerikanischen Fluggesellschaft und vor allem der Ausblick für das 3. Quartal bestätigten in New York den zuletzt negativen Kurstrend. An der Börse geht es nun um die Frage, ob Delta seinen mittelfristigen Aufwärtstrend noch halten kann.Die Analystenschätzungen für das 2. Quartal erreichte Delta (US2473617023) knapp. Die Prognose eines "bereinigten" Gewinn je Aktie von 2,36 US-Dollar (Gewinn je Aktie: 2,01 US-Dollar) erreicht man, mehr aber auch nicht. Beim ...

