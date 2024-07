Broadcom Inc., einer der größten Halbleiterhersteller, hat kürzlich wieder Aufmerksamkeit auf sich gezogen durch signifikante Anpassungen seiner finanziellen Struktur, darunter eine zehn-für-eins Aktienteilung und die Ausgabe von mehreren Milliarden Dollar an vorrangigen Anleihen. Diese Schritte finden vor dem Hintergrund starker Performanz und soliden Wachstumserwartungen statt. Analysten weisen darauf hin, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um über 40% ansteigen könnten, was die Aussichten für den Giganten der Halbleiterindustrie erheblich verbessert. Mit einem beeindruckenden PEG-Verhältnis, das den Erwartungen für künftiges Ertragswachstum Rechnung trägt, und im Vergleich zum Branchendurchschnitt niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnissen, wird Broadcom aktuell als fair bewertet.

Kursentwicklung von Broadcom Inc.

Seit dem letzten Ergebnisbericht hat sich der [...]

Hier weiterlesen