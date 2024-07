Krypto News: Experten erwarten Dogecoin-Bull-Run

Der Dogecoin wurde 2013 von Billy Markus und Jackson Palmer als humorvolle Antwort auf Bitcoin erschaffen, basierend auf dem beliebten Doge-Meme. Ursprünglich als Scherz gedacht, gewann der Dogecoin schnell an Beliebtheit durch seine aktive Community. Heute ist Dogecoin eine der Top-10-Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung von rund 15 Milliarden US-Dollar. Damit bleibt der Dogecoin das Paradebeispiel für erfolgreiche Meme-Coins und hat einem ganzen Marktsegment den Weg geebnet.

Obgleich Dogecoin im letzten Monat rund ein Viertel seines Werts verlor, scheint der Status quo gefestigt. DOGE ist ein Top 10 Coin - gekommen, um zu bleiben.

Nun werden einige Experten optimistisch und erwarten ein bullisches Setup für Dogecoin.

Bullische Dogecoin Prognose: Analysten raten zum Kauf

Diverse Analysten sehen also ein bullisches Setup und begründen die technisch konstruktive Ausgangslage für Dogecoin.

Der Krypto-Analyst @HighAltitudeInv beschreibt in einem neuen Beitrag auf X, dass Dogecoin eine großartige Einstiegsmöglichkeit biete. Der Kurs teste aktuell das .786 Fibonacci-Niveau und habe einen vollständigen Elliott-Wellen-Zyklus durchlaufen. Ferner gebe es aktuell eine bullische Divergenz. Diese technischen Indikatoren deuten auf eine mögliche positive Kursentwicklung hin.

Dogecoin is a great entry here. $doge



- Testing .786 level

- Full Elliott Wave cycle

- Bullish Divergence pic.twitter.com/KHRYUl992L - High Altitude Investing (Dalin Anderson) (@HighAltitudeInv) July 8, 2024

Der Experte @TATrader_Alan weist zudem darauf hin, dass DOGE am Boden eines Abwärtstrends ein aufsteigendes Dreieck gebildet habe. Innerhalb des Dreiecks haben sich zwei Double Bottoms gebildet, die die Basis stärken. Die Downside wird immer geringer. Diese Formation ist äußerst bullisch für Dogecoin, ein bullischer Ausbruch scheint hier indiziert.

$DOGE has been playing Wyckoff Accumulation

"Spring" is here right now.

Next will be a Huge Rebound

Are you ready for your Dogecoin? pic.twitter.com/2UGMUa5Mpl - Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) July 4, 2024

Ferner verweist der bekannte Krypto-Experte @CryptoKaleo darauf, dass DOGE/BTC häufig in einer Seitwärtsbewegung über längere Zeiträume verharre, mit anschließenden schnellen, vertikalen Anstiegen. Obwohl er auch für Bitcoin bullisch ist, habe er eine starke Überzeugung, dass DOGE Bitcoin übertreffen wird. Der Trader spricht hier sogar von einem Meme-Superzyklus. Denn Meme-Coins entwickelten sich 2024 stark, Dogecoin sei das Basis-Investment für Meme-Trader.

$DOGE / $BTC



The secret about Dogecoin is - it moves sideways for extended periods, followed by rapid, vertical growth.



As bullish as I am on Bitcoin, I have an insanely high conviction DOGE will outpace it.



We're in a meme super cycle. The king of memes won't be left behind. pic.twitter.com/e6VMNlOrEZ - K A L E O (@CryptoKaleo) June 3, 2024

Die Analysen zeigen unterschiedliche technische Ansätze und Überzeugungen, die alle auf eine positive zukünftige Entwicklung von Dogecoin hindeuten.

Kommt also der Mega-Bull-Run für Dogecoin? Die Chancen stehen nicht schlecht, auch wenn die technische Analyse nur ein Handel mit Wahrscheinlichkeiten ist. Wer jedoch eher auf Low-Caps mit höherer Risikoaffinität setzen möchte, kann auch auf Base Dawgz schauen. Denn der Krypto-Presale offenbart bullisches Momentum.

Meme-Coin-Tipp: Base Dawgz erreicht 2,5 Mio. $ - letzte Chance vor Preiserhöhung

Base Dawgz (DAWGZ) hat als neuer Meme-Coin bereits rund 2,5 Millionen US-Dollar im Presale gesammelt. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist hier zweifelsfrei die Multi-Chain-Verfügbarkeit des Tokens. Obwohl der DAWGZ-Token auf der Base-Chain geprägt wird, kann er auch über Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Avalanche gehandelt werden. Diese Vielseitigkeit erhöht die Liquidität und vereinfacht den Handel erheblich. Besonders attraktiv macht das Trading die Layer-2-Base-Chain, die zunehmend Solana als bevorzugte Plattform für Meme-Coins ablöst. Das Wachstum bei Base war zuletzt signifikant. Eine Meme-Coin-Saison auf Base kommt dann auch Base Dawgz zugute.

Zum Base Dawgz Presale

Base Dawgz stärkt seine Community durch ein innovatives Belohnungsprogramm, bei dem Mitglieder für das Teilen von Inhalten in sozialen Medien Punkte erhalten, die gegen DAWGZ-Token eingetauscht werden können. Diese Strategie hat zu einem schnellen Wachstum der Community geführt - Refer-to-Earn wird zum nächsten Trend.

Mit der Einführung der Staking-Funktion können Token-Inhaber nun zusätzliche Belohnungen verdienen, was einen weiteren Anreiz für den Kauf von DAWGZ bietet. Insgesamt sind 1,69 Milliarden DAWGZ-Token für Staking-Belohnungen reserviert, was 20 Prozent des gesamten Token-Angebots ausmacht. Stündliche Ausschüttungen von insgesamt 192.000 DAWGZ-Token über ein Jahr hinweg sollen passive Rewards generieren. Aktuell beträgt die Staking-Rendite 1800 Prozent APY, was monatlich immer noch deutlich über 100 Prozent entspricht.

Die Vielseitigkeit und die innovativen Anreize machen Base Dawgz zu einem vielversprechenden Meme-Coin. In den nächsten 48 Stunden gibt es die nächste Preiserhöhung. Damit ist ein zeitnaher Einstieg erforderlich, um maximale Buchgewinne zu erzielen.

Zum Base Dawgz Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.