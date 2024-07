Vor 42 Jahren investierte dieser deutsche Börsen-Millionär in vier deutsche Aktien. Damals war er Azubi. Heute ist er reich. Mit welchen Aktien er das schaffte und wie absurd viel Dividende er heute jedes Jahr bekommt. "Meine ersten vier Aktien waren eine BASF, eine Mercedes, eine Deutsche Bank und eine E.ON", erklärt Helmut Jonen. Der Ex-Banker legt seit 42 Jahren an der Börse an und bekommt mittlerweile jedes Jahr ein Vermögen an der Börse durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...