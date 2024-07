Diese ETFs haben in den vergangenen fünf Jahren bis zu 124 Prozent an Rendite geliefert bzw. 17,5 Prozent annualisiert pro Jahr. Sind diese weltweit gestreuten Indexfonds daher das womöglich beste Investment für die Altersvorsorge? Oder gibt es einen Haken? Während das Investieren in weltweit gestreute Aktien-ETFs sehr langweilig klingt, zeigt sich mit Blick auf die Renditen, wie spannend das Thema sein kann. Bis zu 124 Prozent haben global anlegende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...