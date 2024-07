Starkes Wachstum in der KI-Branche

Nvidia erlebte in den letzten Wochen einen beeindruckenden Kursanstieg. Begünstigt durch die hohe Nachfrage nach spezialisierten Chips für Künstliche Intelligenz (KI) konnte das Wertpapier um 2,71 Prozent zulegen. Das Wachstum ist maßgeblich auf die verstärkte Nutzung von Nvidia-Technologien in Rechenzentren zurückzuführen, wo diese zur Schulung und zum Betrieb von KI-Software eingesetzt werden. Diese Entwicklungen haben das Unternehmen nicht nur zum Marktführer bei KI-Chips gemacht, sondern auch das Interesse der Anleger geweckt. Innerhalb eines Jahres stieg der Wert der Aktie um 240 Prozent und konnte im Jahr 2024 um weitere 161 Prozent zulegen, was die Marktkapitalisierung vorübergehend auf über drei Billionen US-Dollar anhob.

Analystenaufwertung und Marktstrategie

