Bitcoin News: Folgt nun die Rallye nach dem BTC-Ausverkauf der BRD?

Seit dem 21. Juni hatte die deutsche Bundesregierung begonnen, ihre insgesamt 50.000 BTC schrittweise zu verkaufen. Dies erfolgte zeitgleich mit der Rückgabe der Hälfte der BTC-Bestände der Gläubiger der Kryptobörse Mt. Gox, welche insgesamt 142.000 BTC und 143.000 BCH umfassten. Hinzu kamen die Verkäufe der US-Regierung im Umfang von 237 BTC im Juli. Inzwischen scheint sich das Bild jedoch langsam wieder zu lichten. Erfahren Sie jetzt alles über weitere mögliche Abverkäufe und die Entwicklungen des Marktes, um einen besseren Überblick über die Situation zu erhalten.

Verkaufswelle von Deutschland beendet: Nun wurden alle BTC verkauft

Die deutsche Regierung hat mittlerweile nur noch 0,004 BTC, sodass kein weiterer Verkaufsdruck mehr befürchtet werden muss. Obwohl die Verkäufe nur 1,35 Mrd. USD einbrachten, haben sie dennoch die Aufmerksamkeit des Kryptomarktes auf sich gezogen, wobei auch nicht auf den Kauf-Vorschlag von Justin Sun eingegangen wurde. Das negative Sentiment könnte sich indessen jedoch wandeln.

Im Gegensatz zur deutschen Bundesregierung akkumuliert El Salvador kontinuierlich Bitcoins, wobei in letzter Zeit mindestens jeden Tag ein BTC hinzugekommen ist. Mittlerweile hält El Salvador 5.811 BTC für umgerechnet 341,36 Mio. USD.

Bitcoin-Enthusiasten wie Michael Saylor, der Geschäftsführer von MicroStrategy, schlagen inzwischen sogar vor, den US-Dollar mit Bitcoin abzusichern. Denn BTC würde diesen mit seinen grundlegenden Attributen unterstützen. Ebenso wäre eine solche Währung im Einklang mit den amerikanischen Werten von Privatsphäre und Eigentum. Zudem würde dies seiner Meinung nach den US-Dollar stärken.

Jetzt gefragten BRC-20-Token entdecken!

Nothing is more American than privacy, property rights, and a dollar backed by Bitcoin. pic.twitter.com/lCS44FT38i - Michael Saylor (@saylor) July 12, 2024

Ähnlich äußerte sich die US-Senatorin Cynthia Lummis, welche meinte, dass Bitcoin den Wert des US-Dollar durch Diversifizierung gegen Inflation schützen kann. Zudem hatte sie sich gegen die digitalen Zentralbankwährungen ausgesprochen.

Schock aufgrund der Bestände von Mt. Gox ist vorerst vorüber

Die Rückzahlungen von Mt. Gox erfolgen wie bereits erwähnt in Phasen. Zu diesen gehören die grundlegenden Rückzahlungen, frühzeitige Einmalrückzahlungen und Zwischenrückzahlungen. Die genauen Termine dafür variieren allerdings je nach regulatorischem Arbeitsaufwand.

Die über die Sekundärmärkte erworbenen Ansprüche der Gläubiger dürften den ersten Verkaufsdruck auf Bitcoin ausgelöst haben, da diese ihre vermutlich gehedgten Short-Positionen glattstellen wollen, um die Gebühren zu sparen und ihren eingeplanten Gewinn zu verbuchen, der über den Hedge gesichert wurde.

Das Schockereignis wurde nun überstanden und die übrigen Bitcoins werden über die Zeit mit in den Markt integriert. Da es sich um die höchste Rückgabe von BTC-Beständen gehandelt hat, war die Reaktion des Marktes zu erwarten. Inzwischen ist hingegen aufgrund von RSI und weiterer Faktoren eher mit einer Gegenbewegung zu rechnen.

Verkaufsdruck könnte durch die US-Regierung fortgesetzt werden

Allerdings gibt es noch immer die Wallets der US-amerikanischen Regierung, welche neben vielen anderen Kryptowährungen vorwiegend einen hohen Bestand von 213.297 BTC für umgerechnet 12,55 Mrd. USD hält. Auch diese verkauft regelmäßig Bitcoins, welche sie von Verbrechern beschlagnahmt hat.

Fast jeden Monat werden Coins im Wert von mehreren Millionen USD veräußert. So waren es im April Verkäufe in Höhe von 2,05 Mrd. USD und im Juni für 243,00 Mio. USD. Aber auch in diesem Monat kamen Bitcoin-Verkäufe für 13,67 Mio. USD hinzu. Dennoch ist zuletzt ein Rückgang der Verkaufstempos feststellbar, was den Optimismus der Investoren antreiben könnte.

Jetzt in Tokenisierung der Bildung investieren!

Interesse an Bitcoin kehrt zurück

Vor dem 2. Juli, dem Termin der Rückgabe der Bestände von Mt. Gox, ist es noch zu fünf Tagen mit Mittelzuflüssen von insgesamt 266,78 Mio. USD gekommen. Über den zweiten und dritten Juli haben die Anleger 34,07 Mio. USD abgezogen. Seit dem fünften Juli ist hingegen wieder mehr Optimismus feststellbar. So sind insgesamt weitere 1,19 Mrd. USD in Bitcoin-Spot-ETFs geflossen.

Bitcoin-ETF-Mittelflüsse | Quelle: SoSoValue

Ebenso teilte der Kryptodatenspezialist CryptoQuant auf seiner Website mit, dass die Wallets mit Bitcoin-Beständen im Umfang von 1.000 bis 10.000 BTC in der letzten Woche weitere 100.000 BTC erworben haben. Diese Niveaus wurden zuletzt am Höhepunkt im März gesehen und deuten auf ein großes Interesse von institutionellen Investoren hin, welche den Dip kaufen.

Bemerkenswert sind auch die neuen Rekordzuflüsse bei den Bitcoin-ETFs in Hongkong und Australien. Während die Bestände auf der chinesischen Halbinsel am 26. Juni noch ein neues Tief von 3.360 BTC ausgebildet hatte, sind sie mittlerweile sprungartig auf 4.940 BTC angestiegen, was umgerechnet 282,08 Mio. USD entspricht. In Australien sind hingegen 83 BTC zusammengekommen und bald wird ein weiterer BTC-ETF von DigitalX starten.

Jetzt innovatives BTCFi-Projekt entdecken!

So meistern Sie selbst als Anfänger den Kryptomarkt

Für einige mag die Komplexität des Kryptomarktes etwas abschreckend sein, allerdings gibt es ganz andere Möglichkeiten, um sich das Wissen spielerisch und schnell anzueignen. Dafür werden fortschrittliche Methoden wie die Gamifizierung, Tokenisierung der Bildung und Learn-to-Earn verwendet. Somit soll das nächste Zeitalter der Fortbildungen eingeleitet werden.

Bereits seit dem Jahr 2013 konnte die 99Bitcoins eine große Nutzerbasis von mehr als 709.000 Abonnenten und fast 3 Mio. Kursteilnehmern aufbauen. Auf diesem Fundament soll nun die neuartige Web3-Bildungsplattform auf dem BTCFi-Ökosystem der größten und populärsten Blockchain der Welt errichtet werden.

Seinen besonderen Reiz erhält 99Bitcoins durch die interaktiven Lernmodule, welche verschiedene Sinne ansprechen und somit das Lernen erleichtern. Aber auch personalisierte Lernerfahrungen, schnelle Feedbacks und das spielerische Konzept mit positiven Auswirkungen auf Motivation und Durchhaltewillen bringen das Lernen auf die nächste Stufe.

Jetzt mehr über 99Bitcoins erfahren!

Das Projekt 99Bitcoins umfasst verschiedene Themengebiete wie Trading, Technologie, Wirtschaft und mehr. Je nach persönlichen Interessen können die Nutzer ihre Schwerpunkte legen. Dabei stehen ihnen die Angebote von unterschiedlichen Dozenten zur Verfügung, welche darüber ein Einkommen in $99BTC verdienen können.

Dank der Ausrichtung als Plattform, kann das Angebot von 99Bitcoins wesentlich leichter expandieren. Somit stellt das Projekt auch für Anleger eine spannende Gelegenheit für ein Investment in einen bisher noch am Anfang des Wachstums stehenden Kryptosektor dar, welcher sich auf dem laut 21.co bis 2030 potenziellem 10-Billionen-USD-Markt der Tokenisierung positioniert.

Insbesondere im Informationszeitalter spielt die Bildung eine wichtige Rolle. Überdies können Anleger mit einem Investment in das eigene Wissen meist die höchsten Renditen erzielen. Mit 99Bitcoins wird eine moderne Möglichkeit der Fortbildung geboten, die primär bei jüngeren, aber auch älteren Menschen gut ankommen dürfte.

Nur noch für zwei Tage und 15 Stunden haben Interessierte die Chance, die Coins im Vorverkauf für 0,00113 USD zu erwerben. Dieser hat schon 2,41 Mio. USD eingenommen und zahlt Anlegern zudem bereits eine Staking-Rendite in Höhe von 700 % pro Jahr, was umgerechnet 58,33 % pro Monat entspricht.

Jetzt in 99Bitcoins investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.