Experten: Darum sollte man jetzt diese Altcoins kaufen

In den letzten 24 Stunden erholen sich Kryptowährungen um rund 1 Prozent. Ausgewählte Altcoins wie XRP oder Cardano zeigen massive Stärke. Insbesondere XRP steigt um rund 15 Prozent in diesem Zeitraum. Zuletzt gab es immer wieder einzelne Altcoins, die sich stark entwickelten und Bitcoin outperformen. Doch übergeordnet war der bisherige Bullenmarkt von Bitcoin angetrieben. Altcoins erlebten in der Breite noch nicht die allseits bekannte Altcoin-Saison. Doch sollten Anleger jetzt in Altcoins investieren? Experten werden zunehmend bullischer für das Marktsegment.

Altcoin-Rallye: Das spricht dafür

Der folgende Analyst Michaël van de Poppe prognostiziert nämlich jetzt eine starke zweite Jahreshälfte für Altcoins. In einem Update auf X zum OTHERS/BTC-Chart, die den gesamten Markt außer den Top-10-Kryptowährungen abbildet, betont er die Bedeutung der Saisonalität im Kryptomarkt. Laut van de Poppe haben die Altcoins im Juni ihren Tiefpunkt erreicht. Diese saisonalen Muster deuten darauf hin, dass die Altcoins nun auf einem soliden Fundament stehen und erhebliche Gewinne in der zweiten Jahreshälfte erzielen könnten. Eine Bodenbildung scheint beendet. Von hier aus könnte sich eine Erholung ergeben. So prognostiziert der Experte eine positive Entwicklung und eine starke Performance der Altcoins bis zum Jahresende.

Weekly update on the OTHERS/BTC chart. This is a chart of the entire market, except for the top 10 cryptocurrencies.



Seasonality is a big subject in crypto, and, likely, the Altcoins bottomed again in June.



I'm expecting a giant second half of the year. pic.twitter.com/bpa6200nUx - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 13, 2024

Dabei referiert der Experte auf den OTHERS/BTC-Chart, der den Markt außer den Top-10-Kryptowährungen darstellt. Dieser Indikator ist wichtig, um die Performance von Altcoins im Vergleich zu Bitcoin zu bewerten. Der OTHERS/BTC-Chart zeigt also, wann Altcoins gegenüber Bitcoin unterbewertet sind. Basierend auf diesen saisonalen Mustern lassen sich Wahrscheinlichkeiten ableiten, wann erneut das Pendel zugunsten von Altcoins ausschlägt.

Altcoin-Saison durch Ethereum-ETFs?

Nächste Woche sollen zugleich in den USA die ersten Ethereum-ETFs starten, da die Genehmigung für Spot-ETFs kurz bevorsteht. Diese Entwicklung könnte erhebliches institutionelles Kapital in Ethereum lenken und bietet darüber hinaus noch eine starke Legitimation für Altcoins. Der Zufluss institutionellen Kapitals könnte Ethereum deutlich stärken und das Vertrauen in den Altcoin-Markt insgesamt erhöhen.

Laut dem Analysten Crypto Rover könnte der Start des Ethereum-Spot-ETFs nächste Woche eine massive Altcoin-Saison auslösen. Dieser erwartet, dass Ethereum im Anschluss den aktuellen Abwärtstrend durchbricht und erhebliches institutionelles Kapital in den Markt fließt, was Altcoins dann stark beflügeln könnte.

Next week the Spot Ethereum ETF will launch.



And once it does, we will break this downtrend, and start a super big Altcoin season. pic.twitter.com/ZEeXUFXKuO - Crypto Rover (@rovercrc) July 13, 2024

Altcoin-Tipp: Pepe Unchained erreicht 3,5 Millionen US-Dollar

Pepe Unchained ist eine spannende Wahl für Investoren, die von der anhaltenden Beliebtheit von Meme-Coins profitieren möchten, gepaart mit einem weitergehenden Ansatz. Denn Layer-2-Lösungen verbessern bei Ethereum die Skalierbarkeit und Geschwindigkeit der Blockchain, was zu niedrigeren Gebühren und schnelleren Transaktionen führt - hier setzt Pepe Unchained auf eine Verbindung von Memes und L2.

Der Presale zeigt bereits erhebliches Wachstum und hat rund 3,5 Millionen US-Dollar an Kapital angezogen. Hier soll ein vielseitiges Ökosystem entstehen, das neue Meme-Coins beheimatet.

Zum Pepe Unchained Presale

Pepe Unchained überzeugt nicht nur durch sein innovatives Konzept, sondern auch durch die gewählte Tokenomics. Der Presale von PEPU-Token macht 20 Prozent des Gesamtangebots aus. Weitere 30 Prozent sind für Staking-Belohnungen reserviert. 20 Prozent der Tokens werden für umfangreiche Marketingkampagnen verwendet, um die Bekanntheit zu steigern, während 10 Prozent in Liquiditätspools für dezentrale Börsen fließen, um den Handel zu erleichtern. Weitere 10 Prozent sind für die Finanzierung des Projekts vorgesehen, um einen reibungslosen Betrieb der Chain zu gewährleisten, 10 Prozent werden als Reserve für die Layer-2-Chain von PEPU gehalten.

Zusätzlich bietet Pepe Unchained ein Staking-Programm, das passive Belohnungen ermöglicht und das Token-Angebot verknappt. Aktuell liegt die Staking-Rendite bei mehr als 500 Prozent. Anleger können PEPU einfach über die Website von Pepe Unchained erwerben, indem sie ihr Wallet verbinden und mit ETH, USDT oder BNB kaufen.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.