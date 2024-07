Sektor-Leader: US Small Caps

Diese Aktien werden gerade gespielt!

Trader sollten wissen, welche Sektoren an der Börse gerade gespielt werden. Man kann sich dann gezielt auf die Suche nach denjenigen Aktien machen, welche gerade im Fokus der Anleger stehen.

Es gibt einige Argumente, welche für US Small Caps sprechen, in welche jetzt gerade das Geld der Anleger fließt. Statistisch gesehen haben US Small Caps in der Vergangenheit höhere Renditen erzielt als Large Caps. Dies liegt zum einen daran, dass sie ein höheres Wachstumspotenzial haben, da sie oft in dynamischen und innovativen Märkten tätig sind.

US Small Caps sind aufgrund ihrer Größe und ihres Wachstumspotenzials interessanter für Übernahmen durch größere Unternehmen. Dies kann zu einem zusätzlichen Kurssteigerungspotenzial führen.

US Small Caps bieten Anlegern die Möglichkeit, in Nischenmärkten zu investieren, die für Large Caps uninteressant sind. Dies kann zu einem einzigartigen Renditepotenzial führen, da diese Märkte oft hohe Wachstumsraten aufweisen.

Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass US Small Caps auch mit einem höheren Risiko verbunden sind als Large Caps. Dies liegt zum einen an ihrer geringeren Diversifizierung, zum anderen an ihrer höheren Volatilität. Daher sollten Anleger, die in US Small Caps investieren möchten, über ein gutes Risikomanagement verfügen.

iShares Russell 2000 (IWM)

Der Russell 2000 Index bildet die Wertentwicklung der kleineren rund 2.000 Unternehmen (nach Gesamtmarktkapitalisierung) des breiten US-Index Russell 3000 ab. Dies ermöglicht ein Investment in US-amerikanische Nebenwerte. Mit einem Investment in den Russell 2000-Index partizipiert man neben Kursgewinnen an den Dividenden der Unternehmen.

Nurix Therapeutics (NRIX)

Nurix Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase. Es beschäftigt sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer kleiner Moleküle und Antikörpertherapien, die auf der Modulation zellulärer Proteinspiegel als neuartiger Behandlungsansatz für Krebs, entzündliche Erkrankungen und andere herausfordernde Krankheiten basieren.

AppFolio (APPF)

AppFolio bietet branchenspezifische Cloud-basierte Unternehmenssoftwarelösungen, Dienstleistungen und Datenanalysen für die Immobilienbranche. Das Unternehmen bietet AppFolio Property Manager, eine Immobilienverwaltungslösung, die auf die betrieblichen und geschäftlichen Anforderungen von Immobilienverwaltungsgesellschaften und deren Geschäftsökosystemen zugeschnitten ist. Es bietet auch Value+-Dienste an, die darauf ausgelegt sind, Prozesse und Arbeitsabläufe für Immobilienverwaltungsunternehmen zu verbessern, zu automatisieren und zu rationalisieren, wie z. B. Leasingassistent mit künstlicher Intelligenz, Mieterscreening, elektronische Zahlung, Versorgungsmanagement, Wartungskontaktcenter, Mieterinkasso und Postdienste.

KB Home (KBH)

KB Home ist eines der führenden Bauträgerunternehmen in den USA. Die Gesellschaft konzentriert sich vorrangig auf den Bau von Einfamilienhäusern in Arizona, Colorado, Florida, Nevada, New Mexico oder Texas. Des Weiteren bietet der Konzern seinen Kunden Finanzierungen für den Kauf eines Hauses sowie Versicherungen an.

Pitney-Bowes (PBI)

Der US-Konzern Pitney Bowes ist ein weltweit führendes Unternehmen in der maschinellen Postbearbeitung sowie der softwaregesteuerten Dokumentenerstellung und -weiterverarbeitung. Das Unternehmen stellt unter anderem Frankiermaschinen und Produkte im Postwesen her, bietet aber auch Dienste im Postbereich und Software im Bereich Geoinformationssysteme, Dokumentenaufbereitung und Datenintegration an. Zum Portfolio gehören Falz- und Kuvertiersysteme, Drucksysteme, die speziell auf den Postversand zugeschnitten sind oder auch Sortiersysteme für Eingangs- und Ausgangspost.

Tagescharts vom 12.07.2024, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 13.07.2024

