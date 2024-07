Krypto-Experte erklärt Memecoins: Krankheitssymptom oder Rationalität?

Gerade die sinnlosen Memecoins haben es den Kryptoinvestoren angetan. Aber sind nun alle verrückt geworden oder stecken dahinter tieferliegende Faktoren, welche sogar rational sind? Die Krypto-Experten von Messari haben sich den Memetoken gewidmet und einige spannende Einblicke geboten. Ebenso liefern wir weitere Einsichten und Fakten über den Markt der Memecoins, mit denen Interessierte besser profitieren können.

Beliebtheit von Memecoins nimmt immer mehr zu

Die Krypto-Experten von Messari haben für die Kryptodaten-Plattform einen neuen Artikel geschrieben, in welchem sie sich näher mit dem Thema der Memecoins befassen. Dabei gehen sie der Frage auf den Grund, ob es sich um ein Krankheitssymptom oder um Rationalität handelt.

Zuerst einmal verweisen die Krypto-Experten auf die Ursprünge der Memecoins, wobei sie zu Beginn vorwiegend von Privatanlegern gekauft wurden. Sie haben auf diese Weise die Grenzen der Spekulationen auf ein größeres Level der Absurdität gebracht.

Ebenso verweisen die Krypto-Experten darauf, dass die meisten Memecoins wertlos werden. Allerdings gibt es immer ein paar, welche wie Blue-Chips enorme Renditen erzielen. Zum Beispiel konnte Dogwifhat seit November 2023 um bis zu 362.006.513 % und Pepe seit April 2023 um bis zu 162.735.749 % steigen. Mit ihnen hätte man mit nur 100 USD 162,74 Mio. USD bis 362,01 Mio. USD erzielen können.

Aufgrund solcher Renditen und den zunehmenden Berichten von Memecoin-Millionären hat das Interesse an den Memetoken weiter zugenommen. Laut einer Analyse von Wu Blockchain und Biteye haben sie sogar im ersten Halbjahr 2024 eine durchschnittliche Rendite von 1.834 % erzielt und somit jeden anderen Kryptosektor um ein Vielfaches übertroffen. Zudem sind sie auf den dezentralen Kryptobörsen mit Abstand der dominanteste Sektor.

Bemerkenswert ist auch die Feststellung der Messari-Analysten, dass sich die Memetoken immer weiterentwickeln sowie mehr Aufmerksamkeit, Tokeninhaber und Kapital anziehen. Ihrer Ansicht nach ist dieser Trend jedoch noch nicht zu Ende und keine Verlangsamung in Sicht. Als Grund nannten die Krypto-Experten, dass sie den sogenannten "Apes" eine Hoffnung raus aus der weitverbreiteten Armut und Entrechtung bieten können.

Krypto-Experte erklärt die Rationalität von Memecoins

Menschen aus der gehobenen Mittelschicht hätten laut Messari-Analysten weder Bedarf noch Lust, um ihre Ersparnisse in grundlosen Glücksspielen zu verzocken. Stattdessen würden sie eher durch harte Arbeit und Eigeninitiative ihren Leben aufbauen.

Im Gegensatz zu diesen befindet sich laut ihnen die große Mehrheit. Sie soll immer mehr erkennen, dass sie auf die reguläre Weise keine zuverlässigen Möglichkeiten haben, um mit harter Arbeit auf einen grünen Ast zu kommen.

Laut dem Analysten Dustin Teander würden sie Schwierigkeiten haben, um Komfort, Stabilität und generationsübergreifenden Wohlstand zu erreichen, wenn sie nur hart arbeiten und sparsam sind. Ihre Chancen seien sogar fast gleich null.

Diese Entwicklungen sind laut Teander auf die Aufgabe des Goldstandards, die Globalisierung, das Outsourcing, die Inflation sowie das abgeschottete und selbstsüchtige Finanzsystem zurückzuführen.

Um aus ihrem Käfig herauszukommen, würden Privatanleger ihre vierstelligen Nettovermögen in Memecoins mit einem starken Hebeleffekt investieren. Denn die bisherigen Orientierungen ihrer Vorfahren würden nun keine Hilfestellung mehr für ein glückliches Leben geben. Stattdessen hoffen sie seiner Meinung nach nur auf das Beste.

Menschen, die dieses Verhalten nicht nachvollziehen können, würde es laut dem Krypto-Experten zu gut gehen. Deswegen seien Memecoin-Investoren auch nicht irrational und es stecke wesentlich mehr hinter der Fassade.

Es sei eine verarmte, verzweifelte und mittellose Mehrheit, welche ihre Seele für eine Chance auf ein anständiges Leben aufs Spiel setzen würde. Der Humor innerhalb der Szene sei dabei die einzige Möglichkeit, um diese bittere Realität zu ertragen.

Ebenso verwies Teander auf den mit dem Memecoin-Trading verbundenen Nervenkitzel, welchen man nicht man anderen legalen Mittel erreichen könnte. Zudem seien die Apes weniger geisteskrank als die vernünftigen und rationalen Menschen, welche das Finanzsystem verwalten würden.

Auch institutionelle Investoren kaufen Memecoins

Anders als es von Teander in seiner Analyse beschrieben wird, gibt es nicht nur Privatanleger, welche Memecoins kaufen. Stattdessen investieren auch viele Wale und Krypto-Experten regelmäßig in sie.

Neben den VCs wie Binance Labs und Avalanche Foundation sind dies auch institutionelle Investoren wie der Hedgefonds Stratos, der beispielsweise Dogwifhat gekauft hat. Ebenso investiert beispielsweise Ran Neuner in sie, welcher unter anderem Moderator von CNBC Crypto Trader war und Mitbegründer des Blockchain-Investmentfonds Onchain Capital ist.

Die Krypto-Experten folgen bei ihren Memecoin-Investments meist dem typischen Zyklus, welcher mit Bitcoin anfängt, dann zu den Altcoins übergeht und bei den Memetoken endet. Auch Teander hat über das Verhältnis der Marktkapitalisierung der Memecoins zu dem der Smart Contracts einen Indikator erstellt, welcher mögliche Hochs eines Marktes signalisiert.

Quelle: Messari

Dieser Indikator hat auch dieses Mal die Korrektur des Kryptomarktes angezeigt. Er lässt sich jedoch ebenso umgekehrt nutzen, wobei eine Nachfrage nach Smart Contracts die nächste Memecoin-Rally anzeigt. Bemerkenswert ist die rosafarbene Mütze von Dogwifhat, welche der Analyst in den Chart hinzugefügt hat, die möglicherweise eine Anspielung auf seine geheime Zuneigung ist.

Sie sind bereit für einen "Ape" in einen besonderen Memecoin?

Memecoins stellen eine verlockende Investmentmöglichkeit dar, weil sie das versprechen, was laut traditionellen Finanzexperten nicht möglich ist: schnelle und hohe Gewinne. Sicherlich handelt es sich bei den meisten von ihnen um reines Glücksspiel, dennoch gibt es auch Memecoin-Experten, die damit reich geworden sind und von dem Trading leben.

Investoren sollten jedoch einen möglichst professionellen Memecoin wählen, der neben einer Viralität ebsno ein langfristiges Potenzial bietet. Dies kann durch die Kombination mit realen Geschäftsmodellen erreicht werden. Ein besonderes Beispiel ist der neue Pepe Unchained, welcher das volle Potenzial der Memetoken entfalten will.

Denn bisher wurden viele Memecoins von den zugrundeliegenden Layer-1s wie Ethereum und Solana negativ beeinträchtigt. Schließlich kam es bei hoher Nachfrage zu explodierenden Kosten, steigenden Transaktionszeiten und bis zu 75 % Transaktionsabbrüchen, was sich alles schlecht auf die Benutzererfahrung ausgewirkt hat.

Im Gegensatz dazu soll die neue ETH-Layer-2 das Tempo um den Faktor 100 steigern und die niedrigsten Gebühren ermöglichen. Mit einer sicheren, schnellen, günstigen, transparenten und faireren Möglichkeit könnte Pepe Unchained schnell Entwickler, Nutzer und Investoren anziehen. Ebenso scheint die Pepe-Armee das Projekt zu unterstützen.

Die Skalierungslösung könnte sich zur bevorzugten Wahl im Memecoin-Bereich und darüber hinaus entwickeln. So sind auch KI, Play-to-Earn, NFTs und vieles mehr möglich. Ebenso gibt es bereits Hinweise auf einen möglichen Launch-Service, welcher von der Pepe-Gemeinschaft entwickelt werden könnte.

Möglicherweise könnte Pepe Unchained wie auch Solana aufgrund der Memecoins florieren. Ebenso sind die Erwartungen hoch, dass er sogar den nutzlosen Pepe verdrängen könnte, so wie dieser es zuvor mit Pepecoin getan hat. Der nächste Evolutionsschritt in Form von Pepe Unchained hat nun die Bühne betreten und schnell über 3,46 Mio. USD erzielt.

