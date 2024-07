Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland bleibt auch im Sommer seinem Anspruch treu, seinen Kunden hervorragende Qualität, Frische sowie eine große Vielfalt an Produkten aus dem Food- und Near-Food-Bereich zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten: Ab dem 15. Juli profitieren Kunden von dauerhaften Preissenkungen für Eis der Eigenmarken "Bon Gelati" und "Gelatelli" sowie für "Cien Sun"-Sonnencreme.Diese Artikel werden unter anderem deutlich günstiger: Der Preis für das "Melonnice Wassermeloneneis" in der 5x73-Milliliter-Packung fällt von 2,39 Euro auf 1,99 Euro, die "Super Soft Waffelhörnchen" in der 4x140-Milliliter-Packung von 2,29 Euro auf 1,99 Euro und das "Premium/ Double Stieleis" in der 4x85/90-Milliliter-Packung von 2,29 Euro auf 1,99 Euro.Die Aprés Sun Lotion in der 500-Milliliter-Flasche kostet dann beispielsweise statt 2,45 Euro nur noch 1,95 Euro und das Sonnenspray für Kinder LSF 50+ in der 250-Milliliter-Flasche ist für 4,69 Euro anstelle von 5,85 Euro erhältlich.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5822484