Coinbase Aktie - Blick über den Teich. Platow Brief macht bei der Suche nach interessanten Aktien nicht in Deutschland oder Europa halt, sondern sucht weltweit interessante Investmentstories. Bitcoin, Etherum und wie sie alle heissen - Kryptowährungen als alternative Anlagemöglichkeit sind seit längerem im Fokus - oft totgesagt. Regulierung eher im Frühstadium. Und in diesem Markt ist Coinbase als eine der anerkannten Handelsplattformen eine Grösse - die Aktie feierte die erholung des Bitcoins. Ist die Coinbase Aktie (ISIN: US19260Q1076) immer noch ein Kauf? Platow bezieht Stellung, gibt klare ...

