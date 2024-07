DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Hoffnung für Glaukompatienten? NurExone adressiert mit Studie einen Milliardenmarkt

Frankfurt (pta/14.07.2024/08:30) - Glaukom ist ein Sammelbegriff für verschiedene Augenkrankheiten, bei denen der Sehnerv geschädigt ist. Der durch das Glaukom verursachte Verlust des Sehvermögens bis hin zur Erblindung beeinträchtigt die Unabhängigkeit und Lebensqualität von immer mehr Menschen. Nach Angaben der Glaucoma Research Foundation¹ leiden weltweit etwa 80 Millionen Menschen an einem Glaukom, von denen die Hälfte nichts davon weiß. Der Grund dafür ist, dass ein Glaukom lange Zeit symptomlos verläuft. Das Risiko, an einem Glaukom zu erkranken, steigt mit dem Alter. Schätzungen zufolge werden bis 2040 weltweit etwa 22 Millionen Menschen aufgrund eines Glaukoms erblindet sein. Eine rechtzeitige Diagnose und eine angemessene Behandlung sind entscheidend, um den Verlust des Sehvermögens zu verhindern. Bislang kann die Krankheit jedoch nicht geheilt, sondern nur verzögert werden. Zu den Behandlungsmöglichkeiten gehören Augentropfen wie Timomann® von Bausch + Lomb (ISIN: CA0717051076), die den Augendruck bei Glaukompatienten senken.

Hoffnung für die Exosomen-Therapie

Da der Weltmarkt für die Behandlung von Erkrankungen des Sehnervs im Jahr 2021 auf 3,4 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, ist die Therapie des Glaukoms mit Exosomen ein vielversprechender Forschungsbereich der modernen Medizin. Exosomen sind natürlich vorkommende, kleine Bläschen im Körper, die von Zellen freigesetzt werden und verschiedene bioaktive Moleküle wie Proteine, Lipide und RNA enthalten. Diese winzigen Partikel spielen eine wichtige Rolle in der Zellkommunikation und bieten potenzielle therapeutische Anwendungen, zumal Exosomen auch mit "Fracht" beladen werden können und wie kleine Boote an der richtigen Stelle im Körper "andocken". Auf diese Weise können Exosomen die Regeneration von geschädigtem Gewebe - etwa von Sehnervenzellen - fördern.

NurExone kündigt präklinische Glaukom-Studie an

Die Exosomen-Technologie von NurExone ("ExoPTEN") hat bereits Erfolge im Bereich der Regeneration und Heilung nach Rückenmarksverletzungen erzielt. Nun hat Prof. Michael Belkin vom Goldschleger Eye Research Institute an der Universität Tel Aviv² eine präklinische Glaukomstudie unter der Leitung von Prof. Ygal Rotenstreich und Dr. Ifat Sher vom Sheba Medical Center Eye Institute initiiert. Prof. Belkin³ ist auf dem Gebiet der Augenheilkunde weltbekannt für die Erfindung und Entwicklung des Ex-PRESS Glaukom-Filtergeräts. Dieses Gerät wird heute weltweit routinemäßig in der Glaukomchirurgie eingesetzt. Dr. Belkin ist auch der Gründer von BELKIN Vision, das kürzlich von Alcon (ISIN: CH0432492467) in einer auf über 300 Mio. Dollar geschätzten Transaktion übernommen wurde.

Die aktuelle präklinische Studie ist ein logischer Schritt zur Erweiterung der potenziellen klinischen Indikationen für die mit Exosomen beladenen Medikamente von NurExone Biologic. Denn Prof. Belkin ist der Ansicht, dass die präklinischen Studien, wenn sie erfolgreich sind, schnell auf den Menschen übertragen werden können: "Wir freuen uns, dass wir am Augenforschungsinstitut der Universität Tel Aviv präklinische Studien zur Regeneration des Sehnervs in Tiermodellen durchführen können. Ich glaube, dass wir, wenn dieser experimentelle Ansatz erfolgreich ist, die Erfolge schnell auf den Menschen übertragen können. Unser oberstes Ziel ist es, das Sehvermögen wiederherzustellen und die Lebensqualität von Millionen von Patienten zu verbessern, die von Verletzungen des Sehnervs betroffen sind".

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone Biologic (ISIN: CA67059R1091), fügte hinzu: "Diese Forschung ist Teil unseres laufenden Engagements, unsere ExoTherapy-Plattform zu nutzen, um die regenerative Medizin in vielen Bereichen voranzubringen. Mit dieser externen Initiative wollen wir einen entscheidenden ungedeckten medizinischen Bedarf decken und Millionen von Menschen, die an Sehkraftverlust leiden, Hoffnung geben. Sie stellt auch die nächste Phase unserer Strategie dar, die klinischen Indikationen für unsere mit Exosomen beladenen Medikamente zu erweitern und den Weg für zukünftige Durchbrüche zu ebnen."

NurExone Biologic Inc. ISIN: CA67059R1091 https://nurexone.com/ Land: Israel & Kanada

Quellen: ¹ https://glaucoma.org/articles/glaucoma-worldwide-a-growing-concern ² https://cris.tau.ac.il/en/organisations/eye-imstitute-goldschleger ³ https://english.tau.ac.il/profile/mbelkin

