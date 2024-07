Regelrechte Kurssprünge durchlebten zuletzt Build Your Dreams-Anleger. Immerhin kletterten die Notierungen im Vorwochenvergleich rund 5,33 Prozent. Insgesamt vier der fünf Handelstage beendete die Aktie mit Zugewinnen. Dabei verzeichnete Build Your Dreams insbesondere am Donnerstag mit einem Plus von 2,12 Prozent einen echten Kursschub. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye? Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Weil sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...