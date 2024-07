Tencent-Aktionäre konnten ihren Aktien in den vergangenen Tagen beim Steigen zusehen. Immerhin notieren die Kurse im Vergleich zur Vorwoche rund 4,15 Prozent fester. Der Titel ging an drei der fünf Sitzungen mit Aufschlägen aus dem Handel. Dabei vollzog Tencent am Freitag mit dem Tagesplus von 1,84 Prozent einen echten Höhenflug. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen? Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...