Ethereum News: Gebühren auf Tief - kommt jetzt das ETH-Comeback?

In den letzten 24 Stunden entwickelte sich der Kryptomarkt positiv. Bitcoin führt erneut die Marktrallye mit einem Plus von rund 3,5 Prozent an, während Ethereum um 2 Prozent steigt. Auf Wochensicht entwickelte sich Ethereum dennoch dynamischer - mit einem Kursplus von rund 5,5 Prozent. Aktuell stabilisiert sich Ethereum oberhalb von 3.000 US-Dollar.

The $BTC dominance has likely peaked. Ethereum has been outperforming Bitcoin for two months straight.



The upcoming Ethereum ETF will likely push it even further, through which the potential bearish divergence on the weekly timeframe seems inevitable to be valid. pic.twitter.com/gauZeQKYNf