* Die Aktien guter Goldproduzenten steigen deutlich* Klares charttechnisches Kaufsignal für diese Aktie

Liebe Leser,



in Euro gerechnet hat sich der Goldpreis seit 2019 mehr als verdoppelt. Damit hat er genauso gut abgeschnitten wie der S&P 500. Der DAX, auf den sich das Augenmerk der deutschen Finanzmedien vor allem richtet, ist in diesem Zeitraum nur knapp 60% gestiegen.



Der Vorsprung, den Sie als Goldanleger vor DAX-Aktionären haben, wird natürlich noch erheblich größer, wenn man die Besteuerung berücksichtigt. In Deutschland sind Kursgewinne, die Sie mit Gold erzielen, nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei, während Ihnen bei Aktien 25% Quellensteuer abgezogen werden. Der Gewinn von knapp 60% reduziert sich somit auf weniger als 45%.

