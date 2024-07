Eine Gesetzesänderung könnte neuen Schub in Schweizer Aktien bringen.Der Streit über ein gesetzliches Abkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und den Eidgenossen führte dazu, dass Schweizer Aktien seit 2019 an europäischen Handelsplätzen nicht mehr handelbar sind. Laut Bloomberg werden die Gespräche wieder neu aufgenommen; damit könnte das Interesse an Schweizer Anteilscheinen steigen.

