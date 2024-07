Was für ein Handelstag. Die US-Verbraucherpreise kühlten sich weiter ab, die Nasdaq setzte ihre Rekordfahrt fort. Soweit, so berechenbar, doch dann kam die Wende. Gegen 15.30 Uhr setzte eine der stärksten Verschiebungen an den Finanzmärkten der vergangenen Dekade ein. Eine September-Zinssenkung wurde verbucht, die Renditen fielen deutlich. Aber auch Aktien spielten verrückt. Vereinfacht gesagt wurde von den Tech-Gewinnern in traditionelle und kleinere Aktien umgeschichtet. Small-Caps waren der große ...

