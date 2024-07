© Foto: AdobeStock



Die Erholung bei Kupfer verlor in den letzten Handelstagen an Schwung. Gerät der Kupferpreis nun womöglich wieder ins Taumeln? Die jüngsten Entwicklungen bleiben auch für die Produzentenaktien nicht ohne Folgen.Gold haussiert, Kupfer pausiert Die Schere geht auseinander. Während Gold die Steilvorlage vom Devisenmarkt dankend aufnahm und zuletzt stark zulegte, bot sich bei Kupfer ein anderes Bild. Die Erholung des Industriemetalls verlor an Schwung und geriet letztendlich ins Stocken. Das wirft eine Frage auf: Gerät der Kupferpreis nun womöglich wieder ins Taumeln? Das "Schreckgespenst" der Wiederaufnahme der Korrektur ist zumindest wieder da. Kupfer steht vor wichtigen Handelstagen. …