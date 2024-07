XRP Schock Prognose: 10 $ nach Ausbruch möglich?

Mit dem jüngsten Kurssprung konnte XRP einen technischen Ausbruch aus dem Abwärtstrend im Handelspaar gegen USD schaffen und zugleich die wichtige Kurszone bei 0,50 US-Dollar erfolgreich überwinden. Bis dato weiten sich die Gewinnmitnahmen nicht aus. XRP verharrt über 0,52 US-Dollar und ist damit in den vergangenen sieben Tagen der stärkste Top 10 Coin. Denn hier konnte XRP rund 20 Prozent an Wert gewinnen. Doch ist der Ausbruch wirklich schon das Signal für eine parabolische Rallye, die XRP auf 10 US-Dollar und mehr treibt?

XRP bricht aus: Folgt die 10 $-Rallye?

Mit dem dargestellten Kurssprung hat XRP den intakten Abwärtstrend gebrochen und stabilisiert sich aktuell zugleich oberhalb der psychologisch wichtigen Kursmarke. Der MACD-Indikator zeigt eine bullische Trendwende. Leichte Gewinnmitnahmen und ein Retest der Ausbruchslinie könnten jetzt einen Einstieg mit enger Absicherung ermöglichen.

Der folgende Krypto-Trader sieht hier ein bullisches Setup bei XRP. So breche XRP aktuell den Abwärtstrend gegen Bitcoin. Sollte hier ein nachhaltiger Schlusskurs über dem Abwärtstrend ausgebildet werden, könnte sich ein Einstieg lohnen. Doch zumindest in diesem Chart steht der Ausbruch noch aus.

XRP just hit 12 months resistance versus Bitcoin. If we break it and close above it there will be a major rally! pic.twitter.com/eEfx1t8d9D - CryptoBull (@CryptoBull2020) July 13, 2024

Am Jahrestag des Ripple-Urteils erlebte XRP einen deutlichen Kursanstieg, der den Markt mit zweistelligen Gewinnen übertraf. Trader und Investoren feierten das Urteil, das vor einem Jahr im Verfahren der US-Börsenaufsicht SEC gegen Ripple Labs gefällt wurde. Damals entschied das Gericht, dass XRP kein Wertpapier ist, was einen entscheidenden Sieg für Ripple und einen wichtigen Präzedenzfall für die Klassifizierung von Kryptowährungen darstellte.

Der Chief Legal Officer von Ripple reflektierte anlässlich des Jahrestags über das Urteil von Richterin Torres. Dieser betonte die Bedeutung dieser Entscheidung, die der SEC unter Vorsitz von Gary Gensler Grenzen setzte und die Übergriffe der Behörde erkannte. Politiker äußerten demnach zuletzt zunehmend Unzufriedenheit über die mangelnden Fortschritte in der US-Gesetzgebung für Kryptowährungen, während andere Länder hier deutlich weiter in der Krypto-freundlichen Regulierung sind. Obwohl das Verfahren noch nicht vollständig abgeschlossen ist, sei XRP eben im rechtlichen Status quo kein Wertpapier.

Some reflections as we approach the one year anniversary of Judge Torres' Summary Judgment decision in the SEC v Ripple lawsuit.



First and foremost - it was a watershed moment to find as a matter of law, a token - in this case, XRP - in and of itself, is not a security.



This… https://t.co/0gh0EYhFZO - Stuart Alderoty (@s_alderoty) July 12, 2024

XRP Alternative: Gaming-Ökosystem Shiba Shootout geht viral - jetzt einsteigen?

Bei XRP ist als etablierte Top-10-Kryptowährung das Aufwärtspotenzial naturgemäß begrenzt. Anleger, die auf 100-fache Gewinne hoffen, müssen hier kleinere Coins ins Auge fassen. Risikoaffine Investoren diversifizieren daher ihr Portfolio oft mit neuen, weniger bekannten Kryptowährungen, um von potenziell hohen Renditen zu profitieren, während natürlich auch die Risiken steigen.

Shiba Shootout kombiniert nun also Gaming, Memes und eine lebendige Community, um sich in einem umkämpften Krypto-Markt zu etablieren. Der Coin startete seinen Presale vielversprechend und sammelte in den ersten Tagen über 650.000 US-Dollar ein. Dies deutet auf ein starkes Interesse hin, das spekulative Anleger anlockt.

Zum Shiba Shootout Presale

Shiba Shootout möchte nun weitaus mehr als ein typischer Meme-Coin sein. In der digitalen Welt von Shiba Gulch können Nutzer an Play-to-Earn-Spielen teilnehmen, Memes teilen und sich gegenseitig herausfordern. Das Spiel ist im Wild-West-Stil gehalten und wurde sowohl bei Google Play als auch im Apple App Store zugelassen. Hier dürfte schon bald ein intuitiver Zugang in das P2E-Game möglich sein.

Ein wesentliches Merkmal ist das "Posse Rewards"-Programm, das Community-Mitglieder ermutigt, Freunde einzuladen, wobei sowohl die Werber als auch neue Teilnehmer Bonus-Token erhalten. Weitere innovative Funktionen wie "Campfire Stories", "Token Governance Roundups" und "Lucky Lasso Lottery" fördern die aktive Teilnahme.

Die Tokenomics von Shiba Shootout sind gut strukturiert: 5 Prozent der Tokens gehen in den Entwicklungsfonds, 20 Prozent ins Marketing, 10 Prozent in die Liquidität und weitere 10 Prozent in die Projektmittel. Der Presale umfasst 35 Prozent der Tokens und 20 Prozent sind für Staking reserviert.

Investoren profitieren aktuell von steigenden Preisen im Presale und einer aktuellen Staking-Rendite von über 1500 Prozent APY. Bereits heute kommt es zur nächsten Preiserhöhung im Presale - wer maximale Buchgewinne möchte, muss sich also beeilen.

Zum Shiba Shootout Presale

