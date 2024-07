DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Die digitale Revolution der Banken: Wie ISX Financial die Branche verändern kann

Frankfurt (pta/14.07.2024/10:00) - Die digitale Transformation revolutioniert den Bankensektor mit rasanter Geschwindigkeit. Innovative Technologien wie KI, Blockchain und Cloud-Computing verändern die Branche grundlegend. Dabei müssen Finanzinstitute einen Balanceakt zwischen Innovationskraft und regulatorischen Anforderungen meistern, insbesondere in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, IT-Sicherheit, Compliance und Datenschutz. Diese Entwicklung eröffnet Chancen für agile BankTech-Unternehmen wie ISX Financial EU Plc (ISIN: CY0200861017) ("ISXPC"). Mit innovativen, regulierungskonformen Lösungen können sie den Wettbewerbsdruck auf etablierte Banken erhöhen und neue Maßstäbe bei digitalen Kundenerlebnissen setzen. Entscheidend ist dabei die Fähigkeit, neue Technologien schnell und regelkonform (compliant) zu implementieren sowie gleichzeitig das Vertrauen der Kunden zu gewinnen.

Digitaler Umbruch im Bankensektor: Traditionelle Institute unter Zugzwang

In einer zunehmend digitalisierten Finanzwelt drohen traditionelle Banken den Anschluss zu verlieren. Der Trend zu Online- und Echtzeittechnologien verändert das Kundenverhalten grundlegend: Die Mehrheit der Bankgeschäfte wird bereits digital abgewickelt, mit steigender Tendenz. Experten prognostizieren eine weitere Verlagerung auf digitale Kanäle. Für Banken ist es daher essenziell, ihre digitalen Angebote kontinuierlich weiterzuentwickeln, um den wachsenden Kundenerwartungen gerecht zu werden und wettbewerbsfähig zu bleiben.

ISXPC: Vorreiter der digitalen Bankrevolution mit innovativen Fintech-Lösungen

ISXPC, 2015 in Zypern gegründet und international präsent, revolutioniert das Transaktionsbanking im EWR und Großbritannien. Das Unternehmen bietet eine umfassende End-to-End-Lösung für Händler, die Zahlungsabwicklung, Devisenhandel und innovative Bankdienstleistungen umfasst. Mit patentierten Technologien und kontinuierlicher Profitabilität seit 2019 adressiert ISXPC die modernen Kundenanforderungen im Bankensektor.

Die Dienstleistungspalette von ISXPC reicht von Sofortüberweisungen über E-Geld bis hin zu Identitätsprüfungen. Namhafte Partner wie Wix.com Ltd (ISIN: IL0011301780) und Playtech (ISIN: IM00B7S9G985) sowie Kunden wie Entain PLC (ISIN: IM00B5VQMV65) nutzen bereits diese Lösungen. ISXPC setzt auf Open Banking als Zukunftstrend, exemplarisch durch die Plattform www.paidbybank.com, die Zahlungen in Sekundenschnelle ermöglicht. Mit API-basierter Echtzeit-Berichterstattung, effizientem Rückerstattungsmanagement und grenzüberschreitenden Devisengeschäften positioniert sich ISXPC als innovativer Wegbereiter im sich wandelnden Finanzsektor.

----------

ISX Financial https://www.isx.financial/ (ISIN: CY0200861017)

