Der Dax setzte am Freitag zu einem furiosen Wochenfinale an. Die Rekordstände rücken näher und könnten womöglich bereits in der neuen Handelswoche einem ernsthaften Test unterzogen werden. Maßgeblichen Anteil an der starken Entwicklung des Dax haben die Zinshoffnungen, die nach den US-Verbraucherpreisdaten für Juni neue Nahrung bekamen. Unsere beiden heutigen Protagonisten Commerzbank und die Deutsche Bank ließen es indes zuletzt etwas ruhiger ...

