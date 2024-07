Wochenausblick - Amerikanische Bankhäuser eröffnen die Berichtssaison

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. In der kommenden Woche eröffnen die großen amerikanischen Banken traditionell die neue Berichtssaison. Des Weiteren wird es auch konjunkturell spannend, denn es steht der Zinsentscheid der EZB an. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die kommende Börsenwoche startet am Montag mit wichtigen Konjunkturzahlen aus China und aus Deutschland. Das Reich der Mitte veröffentlicht das Bruttoinlandsprodukt und die jährlichen Einzelhandelsumsätze. In Deutschland stehen ebenfalls die Zahlen der Einzelhandelsumsätze aus. Unternehmensseitig veröffentlicht der weltweit größte Vermögensverwalter Blackrock und das amerikanische Bankhaus Goldman Sachs die Bücher für das abgelaufene Quartal.





















Dienstag:



An den spannenden Wochenstart knüpft der Dienstag nahtlos an. Konjunkturell richtet sich der Blick insbesondere auf die Eurozone, denn die Ergebnisse der EZB Bankkredit-Umfrage stehen aus. Mit dem Blick in die USA veröffentlichen die US-Schwergewichte der Bankenwelt Morgan Stanley, Bank of America sowie State Street die Ergebnisse für das zweite Quartal. Spannende Zahlen erwarten uns ebenfalls von dem Brokerage- und Bankdienstleistungsunternehmen Charles Schwab, wie auch von der Unitedhealth Group.



















Mittwoch:



Auch zur Wochenmitte stehen für die Börsianer spannende Quartalszahlen an. Zum einen veröffentlicht der niederländische Halbleiterhersteller ASML die Ergebnisse für das zweite Quartal. Zum anderen veröffentlicht eines der größten Gesundheitsunternehmen Johnson und Johnson die Quartalsergebnisse für das laufende Geschäftsjahr. Konjunkturell steht am Mittwoch der Verbraucherpreisindex im Vereinigten Königreich aus.











Besonders interessant könnte für Sie unser Live-Webinar am Mittwochabend, den 17.07.2024, um 18:30 Uhr sein. In dem zweiten Teil unserer neuen dreiteiligen Veranstaltung "Von den Basics bis zum Trade - wir machen Dich fit für die Börse" tauchen unsere Produktexperten Julius Weiß und Annchristin Jahnel mit Ihnen in die Welt der Zertifikate ein. In der Veranstaltung erwartet Sie eine Einordnung der unterschiedlichsten Produktarten, deren Risiken sowie deren Ausstattungsmerkmale.







Donnerstag:



Auch am Donnerstag können Anlegerinnen und Anleger wieder einen Blick in die Bücher einiger namhafter Unternehmen werfen - vor allem aus den USA. Unteranderem veröffentlichen die größte Private Equity Gesellschaft der Welt Blackstone, der Streaming-Dienst Netflix und American Airlines die Geschäftszahlen für das zweite Quartal. Darüber hinaus veröffentlicht der in Basel ansässige Pharmakonzern Novartis die Ergebnisse für das abgelaufene Quartal. Neben den überaus spannenden Quartalsergebnissen stehen auf der Konjunkturseite in der Eurozone der Einlagenzins für die Banken sowie die Zinsentscheidung der EZB aus.















Freitag:



Am Freitag kühlen sich die Nachrichten sowohl auf der konjunkturellen als auch auf der Unternehmensseite kräftig ab. Unternehmensseitig präsentieren American Express und die Sartorius AG die Ergebnisse für das abgelaufene Quartal. Auf der konjunkturellen Ebene stehen im Vereinigten Königreich die Einzelhandelsumsätze auf der Agenda.











