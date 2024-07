AT&T - T: Daten geklaut! Das FBI ermittelt wg. Hackerangriff!

Cybersicherheit im Telekommunikationssektor auf dem Prüfstand! Hat die AT&T-Aktie schon wieder alles weggesteckt?

Pullback-Setup!

AT&T (T) - ISIN US00206R1023

Rückblick:

Mit einem Kursplus von 14.5 Prozent in den vergangenen sechs Monaten weckt die AT&T-Aktie Hoffnungen bei den aktionären, den langfristigen Abwärtstrend überweindne zu können. Im zweiten Kapital hielt sich das Wertpapier meist über dem 20er-EMA und vermied Berührungen des 50er-EMAs gänzlich. Beim Dividenabschlag in der vergangenen Woche ging es nur kurz etwas nach unten. Charttechnisch als "Sturm im Wasserglas" erwies sich ein Hackerangriff, der die AT&T-Aktie am Freitag vorbörslich unter Druck setzte, in der Tageskerze ist aber nichts mehr davon zu erkennen.

Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sofern es am Montag nach oben weiter geht, dürfte die Gefahr erst einmal gebannt sein. Wir gehen grundsätzlich von einer weiter positivien Entwicklung bei AT&T aus und visieren das per Measured Move ermittelte Kursziel an.

Mögliches bärisches Szenario

Falls doch mehr dahintersteckt würden wir das sehr wahrscheinlich bald im Chart ablesen können. Beim Unterschreiten der unteren gelben Linie sollten wir daher rechtzeitig die Reißleine ziehen.

Meinung

In einer offiziellen Mitteilung enthüllte AT&T die erschreckenden Details: Im Juli gelang es Cyberkriminellen, sich Zugang zu Anruf- und Nachrichtendaten von nahezu der gesamten Mobilfunkkundschaft zu verschaffen. Die Dimension des Vorfalls ist beträchtlich - rund 109 Millionen Konten sollen kompromittiert worden sein, wobei die Mehrheit der entwendeten Informationen aus dem Vorjahr stammt. AT&T betont jedoch, dass besonders sensible persönliche Daten wie Namen, Kreditkarteninformationen oder Sozialversicherungsnummern nicht Teil der gestohlenen Datensätze seien. Die Bundesbehörden, allen voran das FBI, haben die Ermittlungen aufgenommen. Berichten zufolge wurde bereits mindestens eine Person im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen. Dieser Sicherheitsvorfall stellt nicht nur eine ernsthafte Herausforderung für AT&T dar, sondern wirft auch Fragen zur Cybersicherheit im Telekommunikationssektor insgesamt auf.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 124.05 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 656.53 Mio. USD

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/medien-ittk-technologie/att-massiver-hacker-angriff-aktie-unter-druck-20361823.html

Meine Meinung zu AT&T ist bullisch.

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 14.07.2024

