Erfolgreiches Investieren ist eine Kunst, keine Wissenschaft. Es reicht nicht aus, nach Kennzahlen zu screenen oder statistische Vergangenheitswerte zu Rate zu ziehen. Entscheidend für den Anlageerfolg ist, was in der Zukunft passiert. Und zwar in den Unternehmen, in die man investiert hat.Man sollte sich daher bei der Auswahl seiner Investments Zeit lassen, die richtigen finden und nur dann zuschlagen. Ergibt die Recherche kein ganz eindeutiges Ja, sollte man keinesfalls zugreifen. Denn auf diese Weise vermeidet man die gröbsten Fehlgriffe und das ist bereits die halbe Miete. Der chinesische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...