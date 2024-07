Köln (ots) -Drei europäische Metropolen, 24 Stunden Programm und kein Schlaf: Dieser herausfordernden Aufgabe stellt sich Laura Larsson im neuen Reiseformat "Schlaflos in..."Begleitet wird die Moderatorin in jeder Folge von einem anderen Co-Host: Mit ihrem Podcastkollegen Simon Doemer ("Zum Scheitern verurteilt") reist sie nach Prag, mit Autorin Giulia Becker ("Wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anderes") entdeckt sie London und mit Stand-up-Comedienne Negah Amiri ("Never Ever") geht es nach Rom. Die Teams bekommen Tipps von Einheimischen. Sie lernen das beste Essen der Stadt kennen, besuchen Sehenswürdigkeiten oder gehen in ausgefallene Locations.Laura Larsson: "24 Stunden wach? Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Aber mit diesen großartigen Gästen und Städten, was soll da schon schief gehen..." Ihre Challenge besteht darin, 24 Stunden Programm zu machen - und das ohne einzuschlafen. Gelingt das Durchhalten, darf das Team anschließend ins Kingsize-Bett im Luxus-Hotel. Sollte eine oder einer der beiden einschlafen, müssen sie gemeinsam ins Hostel-Mehrbettzimmer.Die Auflösung gibt es in der ARD Mediathek und im ARD Reisen YouTube-Kanal.ARD Mediathek28.08.2024 Teil 1 und 211.09.2024 Teil 3ARD Reisen YouTube-Kanal28.08.2024 Teil 111.09.2024 Teil 225.09.2024 Teil 3ARD Reisen bündelt die besten Dokumentationen und Reportagen aller ARD-Sender. Hier finden Zuschauerinnen und Zuschauer Inspiration: von Camping über Städtetrips bis zu Roadtrips durch Deutschland, Europa und die Welt.ARD Reisen in der ARD Mediathekhttps://www.ardmediathek.de/reisenYouTube-Kanal von ARD Reisenhttps://www.youtube.com/@ARDReisenLaura Larsson ist (Radio-) Moderatorin und Podcasterin. Im WDR ist sie bei 1LIVE zu hören. Seit 2021 ist sie gemeinsam mit Simon Doemer Gastgeberin des Podcasts "Zum Scheitern verurteilt". Schon zuvor hatte sie es gemeinsam mit Ariana Baborie in die Top 5 der meistgestreamten Podcasts weltweit geschafft. Für "Herrengedeck" (seit 2016) wurden sie mit dem Deutschen Podcastpreis und Digital Female Leader Award von Microsoft ausgezeichnet. Darüber hinaus hat sie den Deutschen Comedypreis als "Beste Podcasterin" gewonnen.Fotos unter ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5822697