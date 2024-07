Thorsten Polleit, Autor des Boom & Bust Reports und führender Edelmetall-Experte, erörtert im Interview mit wO TV die Gründe hinter der robusten Entwicklung des Goldpreises. Trotz global sinkender Inflationsraten steigt der Goldpreis weiterhin an, was vor allem auf die erwarteten Zinssenkungen und die expansive Geldpolitik der Zentralbanken zurückzuführen ist. Zudem beeinflussen geopolitische Unsicherheiten und eine starke Nachfrage aus Ländern wie China den Markt. Polleit empfiehlt Anlegern, Investitionen in Gold schrittweise zu tätigen, um von der erwarteten Preissteigerung zu profitieren, ohne durch mögliche kurzfristige Volatilitäten negativ betroffen zu sein. Moderation: Martin …