© Foto: ASSOCIATED PRESS | Takayuki Fuchigami - picture alliance



Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania wurde auf Donald Trump geschossen. Der US-Präsidentschaftskandidat wurde nur am Ohr verletzt und es geht ihm gut. Wie wird die Wall Street auf das Attentat reagieren?Während einer Wahlkampfveranstaltung am Samstag wurden Schüsse auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump abgefeuert. Nach der Attacke auf den republikanischen US-Präsidentschaftsbewerber im Bundesstaat Pennsylvania ist der mutmaßliche Schütze US-Medien zufolge getötet worden. Das meldeten die Nachrichtenagentur AP und der Sender CNN unter Berufung auf den zuständigen Bezirksstaatsanwalt. Auch ein Teilnehmer der Wahlkampfkundgebung sei ums Leben gekommen. Trump wurde nach dem …