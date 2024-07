Krypto News: Dieser neue Meme-Coin erreicht 600.000 USD im Presale!

Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) hat in seinem Vorverkauf die 600.000 Dollar-Marke überschritten. Diese Meme-Münze mit Wildwest-Thema geht weit über ein einfaches Shoot-'em-up hinaus. Sie erschafft eine von der Community gesteuerte Welt mit Meme-Duellen, Pokerturnieren mit Krypto-Twist und virtuellen Schatzjagden.

Ein Play-to-Earn-Spiel (P2E) ergänzt das Angebot und ist sowohl auf Google Play als auch im Apple App Store verfügbar. Spieler können dabei $SHIBASHOOT-Token verdienen. Investoren, die an das Potenzial dieser Meme-Münze glauben, können weitere Token im laufenden Vorverkauf erwerben.

Aktuell kostet ein Token nur 0,0195 $. In weniger als drei Tagen wird der Preis steigen. Interessenten sollten also nicht zögern.

Investoren sollten ihre Krypto-Brieftasche zücken, um $SHIBASHOOT zu kaufen, bevor ihnen andere zuvorkommen. Die Kombination aus Wildwest-Charme und innovativem Krypto-Ansatz macht $SHIBASHOOT zu einer interessanten Anlageoption. Die Community baut auf Spaß und Gewinn. Spieler und Investoren können gleichermaßen profitieren.

Jetzt ist die Gelegenheit, in diese aufstrebende Krypto-Münze zu investieren und Teil einer wachsenden Gemeinschaft zu werden. Shiba Shootout bietet zahlreiche Möglichkeiten und könnte der nächste große Hit im Krypto-Bereich sein.

Dogecoin schießt an Cardano vorbei - sind Meme-Coins wieder im Trend?

Meme-Coins bleiben die heißeste Kategorie in der Kryptowelt. Dogecoin überholte Cardano (ADA) beim Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden mit beeindruckendem Abstand.

Dogecoin verzeichnete einen bescheidenen Anstieg von 0,86%, während ADA um 5,47% zulegte. Dennoch stieg Dogecoins Handelsvolumen auf 48 Milliarden US-Dollar, weit über ADAs 464 Millionen US-Dollar hinaus. Selbst Ethereum blieb mit 23 Milliarden US-Dollar hinter Dogecoin zurück, wie Coincodex berichtete.

Da Dogecoin der einzige Meme-Coin unter den Top Ten der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung ist, könnte dies auf eine weitere spannende Phase für Meme-Coins hinweisen, wenn der Markt wieder anzieht.

Das gesamte Meme-Coin-Universum wuchs in diesem Zeitraum um 4,6%, während die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung nur um 2,3% stieg. Angeführt wurde dieser Trend von Shiba Inu ($SHIB) und Bonk ($BONK), die um 2,5% bzw. 2,9% zulegten. Auch DogWifHat ($WIF) und Floki ($FLOKI) verzeichneten jeweils ein Plus von 0,5%.

Inmitten dieser Erholung des Marktes taucht Shiba Shootout auf. Dieser neue Meme-Coin könnte bald ein großer Spieler auf dem werden. Vor kurzem verwandelte eine Investition in Shiba Inu ($SHIB) 500 US-Dollar in 5338 US-Dollar. Shiba Shootout könnte ähnliche Erfolge erzielen und ist bereit für einen Preisanstieg. Die Frage ist - sind Sie es auch?

Der Name ist Shiba, Shiba Shootout!

In den ersten Monaten des laufenden Jahres dominierten Token mit dem Shiba Inu-Thema den Meme-Coin-Markt. Obgleich der Markt zeitweise etwas schwächelte, sammelte das neue Projekt Shiba Shootout erfolgreich finanzielle Mittel für sein aufregendes, Community-getriebenes Ökosystem.

Stellen Sie sich eine digitale Welt vor, in der Krypto-Fans und Liebhaber des Shiba Inu Coins sich in Meme-Shows messen - wie im Wilden Westen. Genau das bietet Shiba Shootout (nur ohne Clint Eastwood). In Shiba Gulch treffen sich die Spieler, um Herausforderungen anzunehmen, über Meme zu lachen und sich auf epische Schlachten vorzubereiten. Der $SHIBASHOOT-Token spielt dabei eine zentrale Rolle und bietet zahlreiche Verdienstmöglichkeiten.

Mit $SHIBASHOOT können User an der "Lucky Lasso Lotterie" teilnehmen, um große Krypto-Preise zu gewinnen. Auch bei den "Token Governance Roundups" kann man mitbestimmen. Ein weiterer Höhepunkt sind die sogenannten "Campfire Stories". Wie der Name schon sagt, werden hier die besten Krypto-Geschichten mit zusätzlichen $sHIBASHOOT-Token belohnt. Bonus-Token gibt es zudem auch für das Einladen neuer Mitglieder in die "Truppe".

Der Zusammenhalt steht bei Shiba Shootout im Vordergrund. Mitglieder interagieren, konkurrieren und haben Spaß in einer einzigartigen, freundlichen Atmosphäre. Kein Wunder, dass der renommierte YouTuber Jacob Crypto Bury es als das nächste große Ding bezeichnet, das den Ansturm auf die Shiba Inu Meme-Münzen anführen wird.

Jetzt SHIBASHOOT staken und bis zu 1659% APY erhalten

Wer glaubt, die Vorteile des Shiba Shootout Token enden hier, irrt sich aber gewaltig. Denn der Kryptomarkt ähnelt dem Wilden Westen - hohe Renditen und ebenso hohe Verluste. Alles ist möglich - nichts ist fix! Aber mit dem Staking, beispielsweise, erhöht man seine Chancen, Renditen zu erzielen.

Und hier bietet $SHIBASHOOT ein massives passives Renditepotenzial. Mit 1659 % APY gehört Shiba Shootout zu den derzeitigen Spitzenreitern. Das entspricht einer täglichen Rendite von 4,5% und einer Verdopplung dessen in weniger als einem Monat.

Dieser Token ist ein verlässlicher Wegweiser für Krypto-Enthusiasten im Kryptowährungs-Westen. Fast 19 Millionen Token sind bereits im Einsatz, hauptsächlich aus den jüngsten Vorverkäufen. Dies zeigt das Vertrauen der Investoren in die glänzende Zukunft von Shiba Shootout.

Die Anzahl der gestakten Token wird weiter steigen. Viele Anleger möchten sich die 770 Millionen verfügbaren Token während des Vorverkaufs sichern. Möchten Sie beim Showdown dabei sein? Kaufen Sie Ihre $SHIBASHOOT-Token auf der Shiba Shootout Website und zahlen Sie mit ETH, USDT, BNB oder Bankkarte.

Keine Sorge, Scharfschütze! Der Smart Contract des $SHIBASHOOT Token wurde von SolidProof verifiziert und von Coinsult KYC-geprüft. Er ist so solide wie möglich. Bleiben Sie auf dem Laufenden und erfahren Sie die neuesten Entwicklungen, indem Sie der Projekt-Community auf X und Telegram beitreten.

Werden Sie jetzt Mitglied bei $SHIBASHOOT - denn dieser Shiba wird der letzte sein, der noch steht, wenn sich der Staub gelegt hat!

