Shiba Inu vs Shiba Shootout - welchen Meme-Coin jetzt kaufen?

Shiba Inu (SHIB) hat trotz eines allgemeinen Marktrückgangs einen Kursanstieg von 4,71 % am letzten Tag verzeichnet. Auf den ganzen Monat gerechnet liegt SHIB jedoch immer noch 19,51 % im Minus. In den letzten sieben Tagen zeigte SHIB eine leichte Erholung. Diese Resilienz beeindruckt, angesichts der Schwäche des breiteren Marktes. Zudem stieg die Marktkapitalisierung von SHIB um 4,12 %, was auf eine gewisse Stabilität hinweist.

Neben SHIB erregt nun auch Shiba Shootout Aufmerksamkeit. Dieses neue Projekt kombiniert Battle Royale und GameFi in einem Wildwest-Setting und stellt eine Herausforderung für andere Kryptowährungen dar. Angesichts dieser Entwicklungen stellt sich die Frage: Welcher Meme-Coin ist derzeit der Kauf wert?

Shiba Inu (SHIB) Preisanalyse und Prognose

Der Shiba Inu Coin sorgt derzeit für viel Aufsehen. Ein bemerkenswerter Anstieg von 0.000017 auf 0.000036 US-Dollar zeigt das enorme Potenzial und die Lebendigkeit des SHIB-Ökosystems. Nach einem Rückgang durchläuft SHIB nun eine Konsolidierungsphase, die ihn für künftige Gewinne positionieren könnte.

Aktuell liegt der Preis bei 0.00001753 US-Dollar. Wichtige Unterstützungsniveaus sind 0.00001668, 0.00001618 und 0.00001581 US-Dollar. Widerstandsniveaus liegen bei 0.00001755, 0.00001792 und 0.00001842 US-Dollar.

Für morgen erwarten Analysten wenig Bewegung, etwa um 0.00001726 US-Dollar. Nächste Woche könnte SHIB zwischen 0.00001726 und 0.00002707 US-Dollar schwanken, was einen möglichen Anstieg von 56.87 % bis zum 22. Juli bedeuten würde.

Die optimistische Prognose wird durch frühere Kurssprünge und die Coin-Burning-Maßnahmen der Community gestützt. Letzte Woche wurden 70 Millionen Coins verbrannt, was die Verknappung und den Wert von SHIB erhöht.

Shiba Shootout: Eine lukrative neue Play-to-Earn Krypto-Alternative?

Neben dem Hype um Shiba Inu tritt ein neuer Herausforderer auf: Shiba Shootout. Mit einem innovativen Gameplay-Konzept, das Battle Royale und GameFi in einer Wildwest-Welt kombiniert, stellt es sich gegen die Top-Kryptowährungen.

Das Projekt befindet sich in der Presale-Phase und hat bereits über 600.000 US-Dollar gesammelt. Es bietet Spielern ein immersives Erlebnis mit hochriskanten Kämpfen und Funktionen wie Staking und Token-Governance.

Shiba Shootout vereint Kreativität und Cowboy-Charme. Es bietet einzigartige Funktionen wie ein Empfehlungssystem, Lagerfeuer-Geschichten und dezentrale Governance für die Community-Beteiligung. Ein weiteres Highlight ist das Lucky Lasso Lottery System, das die Engagements und Belohnungen innerhalb des Ökosystems steigert.

Mit Unterstützung namhafter Quellen und wachsendem Interesse auf Plattformen wie CoinMarketCap scheint Shiba Shootout bereit, im GameFi-Bereich Eindruck zu hinterlassen. Die Verbindung von narrativem Gameplay und Community-gesteuerten Features könnte das Projekt in der hart umkämpften Szene der P2E-Games weiter hervorheben.

Shiba Inu oder Shiba Shootout?

Shiba Inu (SHIB) zeigt sich in einem schwankenden Markt widerstandsfähig und deutet auf mögliche Gewinne während der nächsten Altcoin-Saison hin. Analysten sind optimistisch für SHIB und prognostizieren einen Ausbruch und eine Rückkehr zu den Höchstständen des Bullenmarktes.

Für zusätzliche Aufregung sorgt Shiba Shootout, ein vielversprechender Newcomer, der innovatives Gameplay mit DeFi-Features verbindet.

Mit seinem Wildwest-Thema und seiner fesselnden Spielmechanik bietet Shiba Shootout ein überzeugendes Angebot für SHIB-Investoren, insbesondere für diejenigen, die sich für die Überschneidung von Meme-Coins, Spielen und dezentralem Finanzwesen interessieren.

