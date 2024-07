Frankfurt (ots) -Wenn es darum geht, Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind, vom Erreichen der EU abzuhalten, überbieten sich die Mitgliedstaaten unserer Wertegemeinschaft geradezu in Kreativität. (...)Auch der harte Umgang mit Menschen, die illegal Bootsfahrten über das Mittelmeer organisieren und daran verdienen, soll abschrecken. Zum einen wegen der extremen Haftstrafen von teils Hunderten Jahren - auch wenn davon realistisch maximal 25 Jahre abgesessen werden müssen. Zum anderen, weil immer wieder Unschuldige verurteilt werden... (...) Gut, dass es Journalist:innen und Menschenrechtsorganisationen gibt, die sich der Schicksale einiger dieser Menschen annehmen. Die Öffentlichkeit schaffen und Klagen erwirken.Wer das tut, zeigt, dass es noch ein anderes Europa gibt: nicht das, das abschreckt und abwehrt. Sondern ein Europa, das Menschen in Not hilft. Wer sich dieses Europa vor Augen führt, resigniert nicht so schnell. Und das ist viel wert.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5822796