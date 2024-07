Krypto News: Pepe Unchained steigt auf 3,5 Millionen Dollar, während PEPE einbricht

Die Stimmung am Kryptomarkt wird langsam wieder besser. Ein Attentat auf Ex-Präsidenten Donald Trump hat dafür gesorgt, dass der Bitcoin-Kurs über die 60.000 Dollar Marke gestiegen ist, da Investoren nun davon ausgehen, dass Trump, der den Anschlag überlebt hat, die Wahl gewinnen wird. Der steigende Bitcoin-Kurs führt auch dazu, dass die meisten Altcoins wieder an Fahrt gewinnen. Zwar kommt mit PEPE der beliebteste Meme Coin in diesem Jahr durch die aktuelle Nachrichtenlage noch nicht in Fahrt, um den Nachfolger Pepe Unchained ($PEPU) reißen sich Investoren aber bereits, sodass inzwischen die 3,5 Millionen Dollar Marke geknackt werden konnte.

PEPE Kurs bricht ein

PEPE ist zweifelsohne der beliebteste Meme Coin in diesem Jahr. Zwar haben Dogecoin und Shiba Inu (SHIB) nach wie vor eine höhere Marktkapitalisierung vorzuweisen, die Performance, die PEPE im ersten Halbjahr an den Tag gelegt hat, sucht aber ihresgleichen. Year to Date liegt der Frosch Coin mit über 500 % im Plus und kommt damit noch auf eine Marktkapitalisierung von über 3,6 Milliarden Dollar. Am Allzeithoch waren es über 7 Milliarden Dollar. In letzter Zeit geht es für den Meme Coin aber bergab.

(PEPE Kursentwicklung im letzten Monat - Quelle: Coinmarketcap)

Allein im letzten Monat ist der Kurs um über 21 % eingebrochen. Vom Allzeithoch hat PEPE inzwischen fast 50 % verloren. In letzter Zeit zeigt sich auch, dass sich die großen Meme Coins wie WIF, PEPE oder FLOKI nicht mehr täglich unter den Top Movern befinden, wie das bis vor kurzem noch der Fall war. All das deutet darauf hin, dass der Hype langsam nachlässt und auch wenn dieser schon bald wieder aufflackern könnte, setzen Investoren inzwischen lieber auf den neuen Pepe Unchained ($PEPU).

Über 3,5 Millionen Dollar: PEPU-Nachfrage explodiert

Pepe Unchained ist nicht nur ein weiterer Meme Coin, der an PEPE angelehnt ist, wie es etwa bei PEPE2.0, BABYPEPE und vielen weiteren Coins der Fall ist. Pepe Unchained trägt seinen Namen nicht grundlos und sprengt die Ketten - in diesem Fall die Ethereum Blockchain - da Pepe Unchained mit einer eigenen Layer 2 Chain daherkommt. Das bedeutet, dass auf der Blockchain von PEPE Unchained bald ein ganzes Ökosystem entstehen könnte, bei dem die $PEPU-Token eine zentrale Rolle spielen könnten. Die Idee eines eigenen PEPE-Ökosystems begeistert Investoren offenbar, die innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von über 3,5 Millionen Dollar gekauft haben.

(Pepe Unchained Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Schon während des Vorverkaufs erhöhen die Entwickler den Tokenpreis in regelmäßigen Abständen, sodass frühe Käufer schon einen Buchgewinn erzielen können, bevor die $PEPU-Token überhaupt an den Börsen handelbar sind. Die nächste Preiserhöhung findet schon in wenigen Stunden statt.

Hohe Staking-Rendite

Neben einer eigenen Layer 2 Blockchain, die schnellere und günstigere Transaktionen als Ethereum ermöglicht, sind die neuen $PEPU-Token auch mit einer Staking-Funktion ausgestattet. Diese ermöglicht es Stakern, die ihre Token für eine gewisse Zeit lang sperren, ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token zu erzielen. Die jährliche Rendite (APY) wird dabei dynamisch berechnet und hängt davon ab, wie viele $PEPU-Token bereits im Staking Pool gebunden sind.

($PEPU Staking-Übersicht - Quelle: Pepe Unchained Website)

Dass die APY dynamisch berechnet wird, bedeutet auch, dass diese vor allem am Anfang besonders hoch ist, wenn noch nicht so viele Token im Pool sind, sodass sich das Staken vor allem für frühe Käufer lohnen kann. Derzeit liegt die jährliche Rendite noch bei 534 %. Gestakte Token sind für mindestens eine Woche nach dem Handelsstart an den Börsen gesperrt, wodurch potenziellem Verkaufsdruck entgegengewirkt wird. Auch wenn die APY mit der Zeit noch sinken wird, kann sich der Wert auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln.

Der hohe Anteil an gestakten Token könnte schnell dazu führen, dass die Nachfrage das Angebot beim Launch übersteigt. Auch die hohe Nachfrage während des ICOs und die eigene Layer 2 Blockchain führt Analysten zu der Annahme, dass der $PEPU-Kurs nach dem Listing an den Börsen schnell um das 10- bis 20-fache steigen könnte.

