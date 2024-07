DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK/13. und 14. Juli 2024

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Trump überlebt Attentatsversuch

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat einen Mordanschlag bei einer Wahlkampfveranstaltung überlebt. Weniger als zehn Minuten nach Beginn seiner Rede, als er seine typischen Argumente zur Eindämmung der illegalen Einwanderung vortrug, hätte er beinahe sein Leben verloren, was von den Behörden als Mordanschlag untersucht wird. Ein Zuschauer wurde getötet und zwei weitere wurden schwer verletzt, nachdem "mehrere Schüsse" abgefeuert worden waren, wie der Secret Service in den sozialen Medien mitteilte. Der mutmaßliche Attentäter wurde getötet.

HINTERGRUND/Angriff auf Trump ist für Secret Service ein Alptraum

Das Attentat auf Donald Trump bei einer Kundgebung in Pennsylvania bedeutet für den Secret Service die größte Sicherheitskrise seit Jahrzehnten. Nach den Ereignissen in der Kleinstadt Butler, bei denen Trump eine blutüberströmte Wange und eine Wunde am oberen rechten Ohr davontrug, muss sich die Behörde wohl einigen Untersuchungen stellen. Ein Zuschauer wurde getötet und zwei wurden schwer verletzt. Es geht dabei um die Frage, wie es dem mutmaßlichen Attentäter gelingen konnte, unbemerkt auf das Dach eines Gebäudes zu gelangen und von dort aus Schüsse abzugeben.

HINTERGRUND/Angriff auf Trump ist dunkler Tag in amerikanischen Politik

Der Angriff auf Donald Trump wurde kurz vor dem Nominierungsparteitag der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur ist ein düsterer Tag in der amerikanischen Politik, der die Konturen eines ohnehin schon hitzigen und dramatischen Präsidentschaftsrennens weiter verändern wird.

Mutmaßlicher Trump-Schütze hatte Sprengsätze in seinem Auto - Kreise

Die US-Behörden haben Sprengsätze im Auto des Mannes gefunden, der versucht haben soll, den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu erschießen, sagten mit den Ermittlungen vertraute Personen. Das Auto, das von Thomas Matthew Crooks gefahren wurde, war am Samstag in der Nähe der Trump-Kundgebung in Butler geparkt worden, so die Personen. Die Polizei erhielt mehrere Meldungen über verdächtige Pakete in der Nähe der Stelle, an der sich der Schütze aufhielt, so die Behörden, die daraufhin Bombentechniker entsandten. Die Ermittler waren noch bis in die Nacht hinein damit beschäftigt, den Tatort zu säubern. Sie durchsuchten auch das Haus von Crooks und sprachen mit seiner Familie.

Secret Service: Trump hat zusätzliche Sicherheitkräfte für Wahlkampfreisen

Der Secret Service hat Donald Trump zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen und Ressourcen für seine Wahlkampfreise zur Verfügung gestellt. Dies sagte Anthony Guglielmi, Sprecher des Secret Service. "Es gibt eine unwahre Behauptung, dass ein Mitglied des Teams des ehemaligen Präsidenten um zusätzliche Sicherheitsressourcen gebeten hat und dass diese abgelehnt wurden", schrieb Guglielmi auf X. "Das ist absolut falsch. Tatsächlich haben wir im Zuge des erhöhten Reisetempos im Wahlkampf zusätzliche Schutzressourcen, -technologien und -fähigkeiten eingesetzt."

Sonntagstrend: Grüne legen zu

Nach der Ankündigung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten, haben die Grünen in der Wählergunst zugelegt. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, erreichen die Grünen mit 12 Prozent einen Punkt mehr als in der Vorwoche. CDU/CSU liegen unverändert bei 30 Prozent, die SPD erreicht weiter 15 Prozent. Auch FDP und AfD halten mit 5 beziehungsweise 18 Prozent ihre Werte aus der Vorwoche. Die Linke würde mit 2 Prozent weiterhin einen Wiedereinzug in den deutschen Bundestag verfehlen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erreicht in der Sonntagsfrage weiter 9 Prozent. Die sonstigen Parteien verlieren einen Punkt und könnten nun 9 Prozent auf sich vereinigen.

Bauindustrie zweifelt am Zeitplan für Bahn

Die Bauindustrie zweifelt auch wenige Tage vor der am kommenden Montag beginnenden Generalsanierung der Deutschen Bahn (DB) am Zeitplan für die Arbeiten. Zwar lägen die beteiligten Baufirmen mit den Vorarbeiten für die erste geplante Sanierung der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim im Zeitplan, doch es fehle an verlässlichen Zusagen für die übrigen 40 Strecken, die bis 2031 saniert werden sollen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB) Tim-Oliver Müller der Welt am Sonntag.

UPDATE/Salzgitter beabsichtigt keine Übernahme von Aurubis

Salzgitter hat die Spekulationen um eine Fusion mit Aurubis zurückgewiesen. "Die in einem Interview erneut getätigten spekulativen Äußerungen um eine angeblich seitens der Salzgitter AG angestrebten Fusion mit der Aurubis AG entbehren jeglicher sachlicher Grundlage", erklärte ein Sprecher von Salzgitter am Sonntag. Weder habe Salzgitter die Investmentbank Goldman Sachs mit der Vorbereitung einer Übernahme beauftragt, noch bestehe oder bestand zu dem in dem Artikel genannten Finanzinvestor Kontakt. Ex-Aurubis-Chef Werner Marnette hatte in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag zuvor gesagt, Salzgitter wolle zusammen mit dem Finanzinvestor Apollo den Kupferkonzern übernehmen und soll dazu die Investmentbank Goldman Sachs mit einem Übernahmekonzept beauftragt haben.

Google spricht mit Cybersecurityfirma Wiz über Übernahme für 23 Mrd USD - Kreise

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet befindet sich in fortgeschrittenen Kaufgesprächen mit dem Cybersecurity-Startup Wiz für rund 23 Milliarden US-Dollar. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, könnte ein Deal bald zustande kommen. Allerdings sei auch ein Scheitern nicht ausgeschlossen. Alphabet strebt die Übernahme in einer Zeit an, in der das Suchunternehmen und andere Tech-Giganten einer intensiven kartellrechtlichen Prüfung unterzogen werden. Die Übernahme könnte auch dazu beitragen, Alphabets Bemühungen im Bereich Cloud Computing zu verstärken, einem wichtigen und wachsenden Geschäftsbereich, in dem das Unternehmen jedoch hinter seinen Konkurrenten zurückgeblieben ist.

Morphosys kündigt Delisting vom Nasdaq Global Market an

Die Morphosys AG will American Depositary Shares (ADSs) vom Nasdaq Global Market nehmen. Man werde bei der SEC das entsprechende Formular 25 am oder um den 25. Juli 2024 einreichen, wobei das Delisting der ADSs frühestens zehn Tage danach wirksam werde, teilte der Konzer mit. Dementsprechend geht Morphosys davon aus, dass der letzte Handelstag an der Nasdaq am oder um den 2. August 2024 sein wird.

