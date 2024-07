HONGKONG (IT-Times) - Die Großbank HSBC hat sich zum chinesischen Technologiekonzern Tencent Holdings in einem aktuellen Research-Update gemeldet und hebt das Kursziel für die Aktie an. Die Großbank HSBC bestätigt in ihrer Studie vom 12. Juli 2024 die Einstufung für den Social Media- und Online Games-Giganten...

Den vollständigen Artikel lesen ...