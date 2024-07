Die fünf besten Meme-Coins für die zweite Jahreshälfte

Meme-Coins sind wahrhaftige Dauerbrenner am Kryptomarkt und können auch in schwierigen Zeiten für attraktive Renditen in den Portfolios der Anleger sorgen. Dies haben wir zum Anlass genommen und die besten fünf Meme-Coins ausgewählt, die sich für ein Investment im Juli eignen. Eines bereits vorweggenommen: drei der Meme-Coins sind noch nicht einmal am Kryptomarkt gelistet und bieten damit ein überdurchschnittlich hohes Renditepotenzial.

PEPE ist zurück mit PEPE Unchained

BONK - Einer der erfolgreichsten Meme-Coins

Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar gehört BONK auch derzeit zu den größten Meme-Coins am Kryptomarkt, dessen Potenzial ungebrochen hoch ist. Innerhalb der vergangenen Monate hat BONK einen Zugewinn im Kurs von rund 6.150 Prozent zu verzeichnen, womit er zu den absoluten Top-Performern zählt. Doch nicht nur zu den Top-Performern unter den Meme-Coins gehört BONK, gleichzeitig ist er der renditestärkste Coin, der auf der Blockchain von Solana basiert. Alleine dadurch profitiert er neben der Beliebtheit in der Community von technologischer Fortschrittlichkeit.

Brett - Der Meme-Coin erreicht 1,2 MIlliarden US-Dollar

Der Token namens Brett, der auf der Blockchain des Toncoin basiert, folgt direkt im Anschluss und gehört ebenso zu den besten Meme-Coins für das zweite Halbjahr. Doch wer ist eigentlich Brett? Brett ist eine beliebte Meme-Figur, dessen bester Freund PEPE ist. Gleichzeitig ist Brett einer der wenigen Meme-Coins, die nicht auf Solana oder Ethereum als technologische Basis setzen. Die technische Basis bildet bei Brett die sogenannte Toncoin-Blockchain, deren zugehöriger Native-Token mittlerweile auf Platz acht aller Kryptowährungen notiert, gemessen an der Marktkapitalisierung.

Innerhalb der vergangenen 12 Monate konnte der Brett-Token seinen Kurs um etwa 200 Prozent steigern und erreicht damit eine Marktkapitalisierung von rund 1,2 Milliarden US-Dollar. Damit belegt der Meme-Coin Platz 64 aller Kryptowährungen und zählt damit zu den größten Meme-Coins auf dem Kryptomarkt. Das Ende könnte damit aber noch lange nicht erreicht sein, insbesondere nachdem der Toncoin in den letzten Wochen deutliche Zugewinne erzielt.

PEPE Unchained launcher eigenes Ökosystem

Einer der bereits angekündigten Meme-Coins, die noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet sind, ist PEPE Unchained. Hinter dem jungen Meme-Coin verbirgt sich ein Projektteam, welches mit PEPE Unchained die Welt der Meme-Coins mit der Entwicklung eines eigenen Ökosystems verbindet. Die Grundlage dafür liefert die Layer-2-Blockchain, welche auf Ethereum basiert. Die Vorteile sind in diesem Zusammenhang deutlich und zeigen sich insbesondere in der Geschwindigkeit der Abwicklung von Transaktionen sowie den jeweiligen Kosten für eine solche Transaktion.

Im Zentrum des Projektes steht ein alt Bekannter, der in der Vergangenheit schon mehrfach für Aufsehen und Rendite gesorgt hat. Die Rede ist an dieser Stelle von PEPE, der in den letzten Monaten zu den besten Meme-Coins am Markt gehörte. Alleine diese Tatsache sorgt bei einer Vielzahl von Investoren, Anleger und Experten für Optimismus, dass der Meme-Coin $PEPU eine erfolgreiche Zukunft haben wird. Derzeit ist der $PEPU-Token für nur 0,0084261 US-Dollar erhältlich und damit für jeden erschwinglich.

Das ist aber noch nicht alles, was PEPE Unchained zu bieten hat. Für alle frühen Käufer besteht die Möglichkeit, die erworbenen Tokens in das Staking zu investieren, welches für eine Dauer von zwei Jahren angeboten wird. Nach aktuellem Stand wird das Staking mit einer Rendite von 529 Prozent im Jahr starten, welche deutlich über dem Durchschnitt der sonst üblichen Renditen im Staking liegt. Eine bisher eingeworbene Summe von mehr als 3,5 Millionen US-Dollar verdeutlicht die Beliebtheit von PEPE Unchained.

Wiener AI setzt auf künstliche Intelligenz

Direkt an das Potenzial von PEPE Unchained knüpft der ebenfalls noch im Vorverkauf befindliche Meme-Coin Wiener AI an. Auch hinter Wiener AI verbirgt sich weit mehr als ein klassischer Meme-Coin, der einzig von der Beliebtheit innerhalb der Community lebt. Das Stichwort lautet an dieser Stelle: Mehrwert. Wiener AI kann die Kryptomärkte in kürzester Zeit analysieren, mit nur einer einzigen Frage, die ihm gestellt wird. Diese Fähigkeit hat ohne großen Zweifel das Potenzial, den Kryptomarkt zu revolutionieren. Darüber hinaus zieht die ungewöhnliche Meme-Figur - eine Dogge - sofort Aufmerksamkeit auf sich, womit insgesamt rund 7,5 Millionen US-Dollar eingeworben werden konnten.

Der Meme-Coin basiert technisch betrachtet auf der Blockchain von Ethereum, womit er von dem robusten und sicheren sowie technisch fortschrittlichen Ökosystem profitieren kann. Damit handelt es sich bei dem Meme-Coin um einen sogenannten ERC 20 Token, der ebenso wie der $PEPU-Token im eigens aufgelegten Staking-Programm angelegt werden kann. Die anfängliche Rendite bemisst sich auf 152 Prozent und damit auch über derer der meisten anderen Kryptowährungen am Kryptomarkt. Dabei gilt es anzufügen, dass der Token in nur wenigen Schritten erworben werden kann.

Base Dawgz sticht mit Share-to-Earn hervor

Der Presale von Base Dawgz ergänzt die vielversprechende Auswahl an Meme-Coins, von denen 2024 ebenfalls Großes erwartet wird. Das Prinzip des Share-to-Earn trägt entscheidend zur Maximierung der Reichweite bei, was für den Erfolg eines Meme-Coins von zentraler Bedeutung ist. Mit solch einen Ansatz geht Base Dawgz einen vollkommen neuen Weg innerhalb der Kryptoszene. Experten sehen daher eine große Chance, dass Base Dawgz der nächste Meme-Coin sein könnte, der die Renditemarke von Faktor 100 durchbricht.

In wenigen Tagen wird der Preis für einen Token jedoch deutlich steigen. Derzeit liegt der Preis für einen $DAWGZ-Token noch bei günstigen 0,0061 US-Dollar, ein Niveau, das bei diesem jungen Meme-Coin vermutlich nie wieder erreicht wird. Nach Abschluss des Presales, in welchem mittlerweile mehr als 2,5 Millionen US-Dollar geflossen sind, steht das erste Börsenlisting unmittelbar bevor, gefolgt von weiteren Listungen. Sollte Base Dawgz sein Potenzial in den ersten Tagen und Wochen voll ausschöpfen, könnten schon bald die großen Kryptobörsen wie Binance und KuCoin folgen.

