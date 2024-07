München (ots) -Spanien ist Europameister 2024 nach einem 2:1, England wartet nach 58 Jahren und 2 EM-Endspielen auch weiterhin auf einen Titel. "Spanien ist verdient Europameister. Das ist eine tolle Mannschaft, die auch wichtige Spieler immer ersetzen kann. Das ist vielleicht der Beginn einer neuen Epoche", lobt MagentaTV-Experte Lothar Matthäus. Spaniens Trainer Luis de la Fuente droht schon mit einer neuen Domäne: "Das sind absolut die Besten. Wir möchten immer besser werden und weitere Titel holen." Titel-Torschütze Oyarzabal weinte vor Glück: "Meine Verletzungen, alles, was passiert ist, das ist jetzt vorbei. Ich bin so glücklich. Wir sind so eine tolle Mannschaft, wie eine Familie." Trainer Gareth Southgate räumte nüchtern ein: "Wir haben nicht gut genug gespielt, um diesen Sieg zu verdienen. Spanien war einfach besser im ganzen Turnier und sie haben verdient gewonnen."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vor dem Finale Spanien gegen England- bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen.EM-FINALE: Spanien - England 2:1Zähe 1. Hälfte, eine Mini-Chance von Phil Foden - ansonsten Abnutzungskampf. "Das 0:0 - auch in dieser Höhe verdient", frozzelte Kommentator Wolff Fuss zur Pause. Das wurde direkt danach anders: Williams 1:0, hat 4 Chancen zu erhöhen. Stattdessen trifft Cole Parker zum 1:1. Oyarzabal schießt Spanien in der 87. Minute zum Titel. Der Link zur Pokalübergabe: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YStmVWh3N3Yyc0lzQ3Fjd0xOb0lIN0M5SmV6RzRDa1lJZWFkdG9uT2hMaz0=Interview mit Spaniens Trainer Luis de la Fuente: "Heute war ein wunderbarer Tag für uns. Meine Mannschaft hat diese EM verdient gewonnen. Ich bin so stolz und stolzer als in den letzten Tagen. Ich habe den Spielern in der Halbzeit gesagt: Wir müssen jetzt sofort kämpfen. Ihr seid die besten Spieler der Welt. Das haben die Spieler sofort verstanden. Deshalb bestehe ich darauf. Das sind absolut die Besten. Man kann immer besser werden. Wir möchten immer besser werden und weitere Titel holen."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YjNDL3JsR1poMkl3ZmkrZ1owSDgzYWZFNW5IVThxUnk1TjA1NzFWWjhhbz0=Siegtorschütze Mikel Oyarzabal: "Meine Verletzungen, alles, was passiert ist, das ist jetzt vorbei. Ich bin so glücklich. Wir sind so eine tolle Mannschaft, wie eine Familie." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=c1hPbW9kV3hOK2tQZExRYkZCc1BBUy8ybVlHK3BXNkN3SnFXc1FjakZ3RT0="Deutschland ist für mich meine 2. Heimat. Das war perfekt für mich!" Dani Olmo spielte ein überragendes Turnier, rettete in letzter Sekunde auf der Linie per Kopf - so hat man Olmo noch nie gesehen: "Wir haben in Berlin begonnen und wollten in Berlin enden - so war's auch." Zu seiner Rettungsaktion: "Ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht."Der Link zum Olmo-Interview: Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eTRPcnJjbXV6M0lKWnNadjg0cy8xK2tDNVRZOVhVRThsTFRCeVFQMEtvbz0=Lamine Yamal, Europameister mit 17: "Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich freue mich so auch wieder nach Hause zu kommen." Er hatte am Samstag Geburtstag: "Es gibt kein schöneres Geburtstagsgeschenk und ich freue mich auf meine Familie." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a01IYTRqME8wS2xSY2duWDJPalZudWtnV2I4S2dDS28zZmJoa3ZLTGVCYz0=Rodri, bester Spieler des Turniers: "Was für ein Tag. Wahrscheinlich der schönste Tag meiner ganze Fußballerkarriere. Wenn man sich hier umschaut, es ist eine ganze Familie." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MEc0K1ozVkZTTEkwOEJtby9QZi9KanRtWERYek1WR3VHcEFNblFFWnQyWT0=MagentaTV-Experte Lothar Matthäus lobt Spanien: "Die beste Mannschaft des Turniers hat gewonnen. Deutschland war die einzige Mannschaft, die in der normalen Spielzeit gegen sie ein Unentschieden holte. Aber auch wir mussten erkennen, was Spanien für eine tolle Mannschaft hat. Sie kann das wiederholen, was Spanien vor 14, 16 Jahren erlebt hat. Drei, vier Titel in Folge geholt. Das ist vielleicht eine neue Epoche des spanischen Fußballs." Der Link zu den Stimmungsbildern und Lothar Matthäus mit Bewertung: clipro.tv/player?publishJobID=RDNwUFJISGdUYnpuYy9GNnEySlNpTDFWSW9aVWh2Vm1GczhhbGtPZng2TT0=Michael Ballack, MagentaTV-Experte über Spanien: "Sie haben den schönsten Fußball gespielt. Der Fußball hat heute Abend gewonnen und das ist gut so. Sie haben attraktiv gespielt, beherrschen die Klaviatur von vorne bis hinten. Auf viele Unwägbarkeiten reagiert, auch heute wieder. Als es ein bisschen eng wurde, haben sie nochmal zurückgeschlagen. Über allem spielt ein wirklich verdienter Sieger."Tabea Kemme, MagentaTV-Expertin: "Vor allem auch 15 EM-Tore - Historisch. 15 an der Zahl, dementsprechend ein hoch auf die Offensive. Der Mut zahlt sich aus."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N2VoOW9yeEZETHZGUlVQaVBSbUxGWVF1NGxCSE92WXRKS3F1NkF1VmFUcz0=Stimmen zu und über England:Lothar Matthäus Bilanz zu England: "Sie haben einen Offensiv-Trainer und es war kaum Offensive zu sehen. Sie nutzen ihre Qualitäten nicht aus. Von dieser englischen Mannschaft erwartet man nicht nur Ergebnisse, von dieser Mannschaft erwartet man einfach mehr. Das ist zu wenig. Sie machen den Ausgleich und lassen sich dann wieder zurückfallen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UDZWc1VFd3Q3bHBSNDlybmhTR3htZWl0eFlGNFEzYTYydUtWWUZvc3RpWT0=Englands Trainer Gareth Southgate: "Wir haben heute nicht gut genug gespielt, um diesen Sieg zu verdienen. Spanien war einfach besser im ganzen Turnier und sie haben verdient gewonnen. Am Ende gab's einige kleine Fehler, die das Spiel entschieden haben. Das macht den Unterschied."Southgate über die Fans: "Ich glaube, wir haben den Fans ein paar schöne Abend beschert." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dXh1djQ1UkczUGwrSGRTQ3JLNG9ObEFHWndyenZiQmNiS0VuZklVNG1idz0=Harry Kane, Kapitän England: "Es ist schwer das in Worte zu fassen, wie wir uns jetzt fühlen. Ein hartes Spiel. Wir haben gedacht durch den Ausgleich kommen wir zurück, aber gut hat nicht sollen sein." Über die Zukunft von Trainer Gareth Southgate wollte er nicht reden: "Das ist jetzt nicht der Augenblick darüber zur reden. Wir sind alle sehr, sehr enttäuscht. 