Neue PolitiFi-Memecoins pumpen wegen Trump-Attentat bis zu 336.086 %

Am gestrigen Tage hat ein Attentäter versucht, den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump bei einer Wahlveranstaltung zu erschießen. Seitdem ist die Wahrscheinlichkeit für ein Wahl des ehemaligen Präsidenten auf der Wettplattform von Polymarkets auf 70 % gestiegen. In diesem Zusammenhang sind auch einige neue Memecoins erschienen, welche das Attentat und den Kampfgeist von Donald Trump tokenisiert haben. Entdecken Sie nun im folgenden Beitrag, wie spektakulär sich diese entwickelt haben.

Fist Pump Trump verzeichnet heute Kursgewinn von bis zu 56.545 %

Unter anderem wurde Fist Pump Trump gestartet, welcher in Anlehnung an das Foto mit Trumps hochgehaltene Faust und seinem blutverschmierten Gesicht nach dem Attentatsversuch entstanden ist. Erstellt wurde er auf DEXTools, sodass die Investoren von einer höheren Sicherheit und Sichtbarkeit profitieren.

Der FTP-Token konnte von seinem Listungspreis von 0,003820 USD heute bis auf 2,16382 USD um 56.545 % steigen. Allerdings verzeichnet er bisher erst 242 Tokeninhaber und eine Marktkapitalisierung von 621.120 USD. Mittlerweile steht er mit einem Kurs von 0,6274 USD jedoch 71 % unter dem Allzeithoch. Während der vergangenen 24 Stunden lag das Handelsvolumen von FTP bei 923.720 USD.

PolitiFi-Memecoin Fight to MAGA pumpt heute um bis zu 336.086 %

Ein weiterer neuer Memecoin ist Fight to MAGA. Er wurde ebenfalls aufgrund des Anschlags und Trumps mehrfachen Ausruf des Wortes "Fight" mit seiner erhobenen Faust gestartet wurde.

Er konnte von 0,000004090 bis 0,01375 USD um 336.086 % steigen. Aber auch jetzt steht er nach einer Korrektur auf 0,01019 USD noch immer 249.044 % im Plus. Fight to Maga kommt schon auf 4.020 Tokeninhaber, wobei er jedoch auch mit einer Marktkapitalisierung von 9,63 Mio. USD schon etwas höher als FTP bewertet ist. Bisher kann er sich auf einem höheren Niveau halten, da schon eine Listung auf LBank durchgeführt wurde.

Memetoken THE EAR STAYS ON steigt in 2 Tagen um bis zu 56.319 %

Ebenso wurde der PolitFi-Memecoin THE EAR STAYS ON gestartet, der von dem bekannten Spruch von Dogwifhat "the hat stays on" inspiriert wurde. Wie auch Fist Pump Trump wurde THE EAR STAYS ON über das Krypto-Portal von DEXTools erstellt, sodass er nicht nur sicherer ist, sondern auch schneller eine größere Aufmerksamkeit erzielt.

Er wurde im Gegensatz zu den anderen neuen Memecoins sogar schon am 13. Juli gestartet und ist am ersten Tag von 0,00005764 USD auf 0,003280 USD um 5.591 % gestiegen. Mittlerweile steht er mit 0,009585 USD 16.529 % über seinem Notierungspreis, wobei er zeitweise um 56.319 % zulegte. THE EAR STAYS ON wird aktuell von 10.127 Tokeninhabern gehalten und erzielt ein 24-Handelsvolumen von 106,27 Mio. USD.

Weitere PolitiFi-Memecoins profitierten vom Optimismus um Trump

Nicht zu vergessen ist der Klassiker der PolitFi-Memecoins mit Fokus auf Trump mit dem Namen Maga (TRUMP). Dieser stieg gestern um fast 41 %, erlitt heute jedoch einen Verlust von mehr als 11 %. Es gibt jedoch auch viele weitere PolitiFi-Memecoins, welche ebenfalls passend zu diesem Ereignis erstellt wurden.

So wurde LONG LIVE TRUMP am 13. Juli gestartet und ist von 0,00000001026 auf 0,000005459 USD um bis zu 53.107 % gestiegen. Jedoch kommt er nur auf eine Marktkapitalisierung von 239.330 USD und 699 Tokeninhaber. Zudem ist er schon über 90 % gefallen und das Volumen fast verschwunden.

Aber auch FIGHT FIGHT FIGHT stieg um 1.375 %, hat jedoch zeitweise mehr als 94 % seines Wertes verloren. Zuvor verzeichnete er sogar ein Kursplus von 7.856 %, allerdings ist die Liquidität mit 39.260 USD sehr gering, sodass größere Auszahlungen schwierig werden. Auch die Bewertung ist mit 766.990 USD niedrig.

Enttäuschend ist ebenso Fear Not, der seit seinem Start um 17.934 % an Wert gewann, aber nur auf 382 Tokeninhaber, eine Bewertung von 171.580 USD sowie 45.950 USD Liquidität kommt. Außerdem ist Make Ear Great Again hinzugekommen, der zwar innerhalb der ersten Stunde um 46.468 % pumpte, seitdem jedoch um fast 84 % verlor.

Dieser Memecoin könnte sich wesentlich besser entwickeln

Es gibt mittlerweile unterschiedliche Arten von Memecoins, die sich beispielsweise nach Chains, Matt Furie, Tierarten, Ausrichtung wie PolitiFi, Parodie oder KI sowie mehr unterteilen lassen.

Bei den meisten in diesem Artikel vorgestellten Memecoins handelt es sich jedoch lediglich um tokenisierte Events, welche in der Regel eine geringe Halbwertzeit haben. Somit können sie bei solchen Ereignissen zwar schnell und stark pumpen, jedoch sind dafür auch ein gutes Timing und eine hervorragende Wahl vonnöten.

Ebenso unterscheidet man mittlerweile nach den Memecoins der ersten und der zweiten Generation. Die Ersten wurden lediglich zum Spaß erschaffen, während letztere auch reale Geschäftsmodelle mit ihren Memetoken verbinden. Sie können somit mehr als ein rein spekulatives Asset, sondern ebenso ein Wertversprechen bieten.

Ein Memecoin aus dieser Nische, welche in letzter Zeit ein besonders großes Interesse der Investoren angezogen hat, ist Pepe Unchained. Denn das Projekt entwickelt eine eigene Skalierungslösung für Ethereum, welche die üblichen Belastungsprobleme wie steigende Gebühren und langsame Transaktionszeiten überwinden soll.

Laut den Angaben des Whitepapers soll Pepe Unchained eine hundertmal höhere Transaktionsgeschwindigkeit als Ethereum und die niedrigsten Gebühren ermöglichen. Ebenso gehören ein dedizierter Block-Explorer, sofortige Überbrückungsfunktionen und höher Staking-Renditen zum Angebot.

Mit diesen vorteilhaften Eigenschaften steigen wiederum die Chancen, dass sich auch andere Projekte aus der Community von Pepe und des ganzen Web3 auf dem Ökosystem ansiedeln. So sind neben anderen Memetoken auch KI, Gaming, NFTs, RWAs und mehr möglich. Schon jetzt gibt es erste Gerüchte über einen Launch-Service, welcher bereitgestellt werden soll.

Die $PEPU-Coins können noch im Vorverkauf für 24 Stunden für 0,0084261 USD erworben werden. Für Interessierte bleibt somit nicht mehr viel Zeit, um die Tplem zum derzeitigen Preis zu kaufen. Ebenso ist die Staking-Rendite mit 526 % noch besonders hoch, sodass sich ein frühzeitiges Handeln lohnt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.