COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu AfD:



"Die deutschen Rechten haben eine Art Hooligan-Fraktion im EU-Parlament gegründet. Die neue Fraktion besteht größtenteils aus Abspaltungen von Parteien, denen andere Rechtsaußen in ihren Ländern zu gemäßigt sind. (.) Das Tischtuch zu Marine Le Pen, möglicherweise die nächste Präsidentin des zweitwichtigsten EU-Landes, ist durch die Zusammenarbeit mit der Partei des französischen Rechtsextremisten Éric Zemmour wohl dauerhaft zerschnitten. (.) Bei allen politischen Gemeinsamkeiten, die die AfD mit vielen Rechtsaußenparteien in Europa hat: Wer in seinem Land regiert oder dieses Ziel ernsthaft verfolgt, der stellt sich unweigerlich die Frage, mit welchen Personen das möglich ist. Und die europäischen Rechten denken über die deutschen ganz offenkundig: Mit denen ist kein Staat zu machen."/yyzz/DP/nas