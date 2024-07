Trump-Attentat: Schütze handelte allein - Reaktionen in den USA: Gespräch mit Suse Heger ++ der schändliche Tweet des ÖRR-Mannes zu Mordversuch an Trump ++ Faeser will die bundesweiten Grenzkontrollen der Bundespolizei nach der Fussball-Europameisterschaft nicht verlängern ++ Umfrage: Bewohner des Ahrtals unzufrieden mit Hilfen der Landesregierung nach Flutkatastrophe ++ Zollernalbkreis: Jäger erschiesst im Amoklauf FDP-Politiker D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...