CompuGroup Medical SE & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024 Vor dem Hintergrund der Ad-hoc-Mitteilung vom 9. Juli 2024 hat die persönlich haftende Gesellschafterin der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A288904 | WKN: A28890) ("CGM") beschlossen, die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 vorzuziehen. Die Finanzergebnisse für die erste Hälfte des Geschäftsjahres lauten wie folgt: Der Konzernumsatz sank um 6 % gegenüber Vorjahr auf EUR 562 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 595 Mio.), hauptsächlich aufgrund von TI-Einmaleffekten im Vorjahr

Organisch zeigten die Umsätze einen Rückgang um 5 % (Vorjahreszeitraum +12 %), bereinigt um TI-Einmaleffekte im Vorjahr +1 %

Wiederkehrende Umsätze stiegen um 6 % gegenüber Vorjahr auf EUR 423 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 401 Mio.)

Anteil der wiederkehrenden Umsätze bei 75 % (Vorjahreszeitraum 67 %)

Das bereinigte EBITDA zeigte einen Rückgang um 14 % gegenüber Vorjahr auf EUR 114 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 133 Mio.)

Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) sank auf 0,81 EUR (Vorjahreszeitraum: 1,07 EUR)

Der Free Cashflow betrug EUR 39 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 83 Mio.)

Die Nettoverschuldung stieg von EUR 703 Mio. bis Ende 2023 auf EUR 779 Mio. bis Ende Juni 2024.

Der Verschuldungsgrad ist von 2,8x Ende 2023 auf 3,3x Ende Juni 2024 gestiegen Im Segment Ambulatory Information Systems (AIS) (seit 2024 inklusive des früheren CHS-Segments) sanken die Umsatzerlöse in den ersten sechs Monaten 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 % auf EUR 338 Mio., hauptsächlich aufgrund von Einmaleffekten im Zusammenhang mit dem Austausch von Hardware-Konnektoren und dem Software-Upgrade für die Telematikinfrastruktur im Vorjahr. Organisch und ohne die TI-Einmaleffekte im Vorjahr waren die Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau. Die wiederkehrenden Umsätze stiegen hingegen um 4 % und erhöhten den Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz um 10 Prozentpunkte auf 77 %. Die Umsatzerlöse des Segments Hospital Information Systems (HIS) stiegen in den ersten sechs Monaten 2024 um 4 % auf EUR 156 Mio. Bereinigt um Akquisitionen und Währungseffekte betrug das organische Wachstum 4 %, was im Wesentlichen auf gestiegene Umsatzerlöse in Österreich, Spanien und aus Projekten im Zusammenhang mit dem Krankenhauszukunftsgesetz zurückzuführen war. Die wiederkehrenden Umsätze stiegen auf EUR 113 Mio., was 73 % des Gesamtumsatzes entspricht. Im Segment Pharmacy Information Systems (PCS) sank der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2024 um 1 % auf EUR 68 Mio., was vor allem auf hohe Einmalerlöse im Vorjahr zurückzuführen war. Der organische Umsatz ging um 1 % zurück. Die wiederkehrenden Umsätze im PCS-Segment stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6 % auf EUR 49 Mio. In allen drei Segmenten wurden Investitionen in die zukünftige E-Health-Entwicklung getätigt, unter anderem in Künstliche Intelligenz, datenbasierte und patientenzentrierte Lösungen. Die F&E-Aufwendungen für den Konzern beliefen sich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 auf EUR 125 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 120 Mio.). Am 9. Juli korrigierte CGM die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 für organisches Umsatzwachstum und bereinigtes EBITDA. Der heute veröffentlichte Halbjahresfinanzbericht enthält die vollständige überarbeitete Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Die korrigierte Prognose lautet wie folgt (im Vergleich zur ursprünglichen Prognose, die am 7. Februar 2024 veröffentlicht wurde): Gruppe Die organische Umsatzentwicklung (bereinigt um Akquisitionen und Währungseffekte) wird nun in einer Bandbreite zwischen -2 % und 0 % im Jahresvergleich (zuvor: 4 % und 6 %) erwartet. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz wird unverändert zwischen 65 % und 70 % erwartet. Das bereinigte EBITDA wird nun in einer Bandbreite zwischen EUR 220 Mio. und EUR 250 Mio. (zuvor: EUR 270 Mio. und EUR 310 Mio.) erwartet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) wird nun in einer Bandbreite zwischen EUR 1,55 und EUR 1,95 (zuvor: Anstieg um etwa 10 % gegenüber dem Vorjahr) erwartet. Der Free Cashflow wird in einer Bandbreite zwischen EUR 40 Mio. und EUR 60 Mio. (zuvor: EUR 70 Mio. und EUR 100 Mio.) erwartet. Segmente Im AIS-Segment erwartet CGM nun einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich (zuvor: Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich). Im HIS-Segment erwartet CGM nun ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich (zuvor: Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich). Im PCS-Segment erwartet CGM unverändert ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Den vollständigen Halbjahresabschluss inklusive der Erläuterungen zu den Bereinigungen der Ergebniskennzahlen finden Sie im Halbjahresfinanzbericht unter www.cgm.com/ir-publikationen



